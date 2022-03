Weingut Dreissigacker : Das Beste aus vier Riesling-Jahrgängen

So etwas machen normalerweise nur die Kellermeister in der Champagne. Im Gegensatz zu fast allen anderen Winzern und Weinmachern mischen sie nicht nur verschiedene Rebsorten und Trauben von unterschiedlichen Lagen zu Cuvées. Nein, sie kombinieren auch Weine verschiedener Jahrgänge miteinander, mitunter Dutzende. Und weil das eine Kunst ist, die die Champagne weltberühmt gemacht hat, gibt es dafür auch einen besonderen Begriff: die Assemblage. Die ist im Grunde zwar nichts anderes als das, was man im Deutschen mit dem Wort Verschnitt bezeichnet – es klingt aber natürlich viel schöner.

Von Assemblage spricht Jochen Dreissigacker nicht, aber von der Champagne inspirieren lassen hat sich der Winzer aus dem rheinhessischen Bechtheim schon. Auf einer Reise in die Schaumwein-Region hat ihm die Arbeitsweise der Kellermeister dort und vor allem die Tiefe und Vielschichtigkeit imponiert, die deren Tropfen durch das Zusammenführen verschiedener Jahrgänge bekommen. Mit seinem Jahrgang 2016 probierte er das Verfahren dann auch mit einigen seiner eigenen Weine – und kreierte so seine Vintages-Linie.

Die gibt es inzwischen als weiße und als rote Ausgabe, wobei die weiße ausschließlich aus Riesling besteht (in der ersten Edition aus den drei Jahrgängen 2017, 2018 und 2019, in der zweiten zusätzlich mit 2020), die rote aus Spätburgunder und St. Laurent aus zwei Jahrgängen (in der ersten Edition aus 2016 und 2017, in der zweiten aus 2017 und 2018). Das ist im deutschen Weinbau tatsächlich so ungewöhnlich, wie es klingt – und sorgt insbesondere bei den weißen Vintages für ein außergewöhnliches Trinkerlebnis. Durch die Jahrgänge mit ihren unterschiedlichen Charakterzügen und Reifegraden bekommt die Riesling-Cuvée eine bemerkenswerte Vielschichtigkeit und Komplexität: Der 2020er steuert mineralische Frische bei, der 2019er und der 2018er sorgen für Eleganz und Ausgewogenheit, und vom 2017er kommen die ersten, feinen Reifearomen. So ist der Vintages zwar ein typischer Riesling, allerdings einer mit sehr eigenständigem, harmonischem Charakter und ausgesprochen langem Nachhall. Zu bekommen sind die beiden Vintages-Weine für jeweils 17,50 Euro im Onlineshop des Weingutes unter www.dreissigacker-wein.de. bad.