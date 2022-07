Studenten aus Kamerun : Warum ausgerechnet Friedberg?

Wenn das Gespräch auf Universitätsstädte in Hessen kommt, fällt einem Friedberg sicher nicht als Erstes ein. Zwar machen die 5350 Studenten am Wetterauer Standort der Technischen Hochschule Mittelhessen rechnerisch ein Fünftel der örtlichen Bevölkerung aus. Jedoch wirbt die Stadt auf ihrer Internetseite eher beiläufig mit der kurz THM genannten früheren Fachhochschule. Ein pulsierendes Studentenviertel gibt es nicht. Gleichwohl genießt der Standort auch und gerade in einem Land einen sehr guten Ruf: in Kamerun. 449 Studierende aus diesem Land im Westen von Zentralafrika hat die Hochschule zuletzt gezählt, 269 davon allein in Friedberg. Zwei von ihnen sind Dominique Medjoguim und Emeran de S-Roger Chuitcheu-Chuigoue. Sie studiert Elektrotechnik im zweiten Semester, er Mechatronik schon ein Jahr länger.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Wieso ausgerechnet Friedberg? Diese Frage zu beantworten fällt ihnen leicht. Auf diese Gelegenheit habe sie „lang gewartet“, sagt die Studentin mit dem zu feinen Zöpfen geflochtenen Haar lachend. Ihren Studienort haben beide sehr bewusst gewählt. Demnach profitiert der Standort von Mundpropaganda. Das mag überraschen. Denn die Heimat der Kameruner liegt überschlägig gut sechs Flugstunden weit weg. Dennoch bilden sie seit einiger Zeit die mit Abstand größte Gruppe ausländischer Studenten an der THM, was besonders für Friedberg gilt. Dort machen sie fast die Hälfte der Kommilitonen aus anderen Staaten aus, gefolgt von Syrern. Die Hochschule muss mithin bei der Ausbildung junger Ingenieure aus dem afrikanischen Land schon in der Vergangenheit viel richtig gemacht haben. Medjoguim sagt: „Leute aus Kamerun, die in Deutschland studiert haben, haben uns erzählt, wo sich das hierzulande am besten machen lässt“ – und hätten eben die Stadt in der Wetterau empfohlen.

„Große Städte sind teurer“

Medjoguim und Chuitcheu-Chuigoue haben zudem das Glück, auf einschlägige Erfahrung in der eigenen Familie zurückgreifen zu können. Ein Onkel von ihr hat in Friedberg den Bachelor in Elektrotechnik erlangt, wie sie berichtet. „Er hat gesagt: Die THM ist eine super Uni.“ Ihr Kommilitone konnte sich bei der Studienortwahl außer auf andere Stimmen auch auf das Urteil eines Cousins stützen, der sich wie er selbst für Mechatronik entschieden hat. „Die THM bietet große Möglichkeiten zu zeigen, was man kann“, hat er in seiner Zeit in der Wetterau erfahren. Nun gehören Elektrotechnik und Studien rund um Maschinen seit jeher zu den Kernkompetenzen in Friedberg. Doch studieren lassen sie sich auch andernorts. Womit punktet die ansonsten für ihren Adolfsturm und ein historisches jüdisches Ritualbad bekannte Kleinstadt noch?

Mehr zum Thema 1/

„Friedberg ist eine kleine Stadt, die Mieten sind nicht so hoch“, sagt Medjoguim. Ihr Landsmann lobt die Studienberatung der THM und die Angebote für die Integration. Chuitcheu-Chuigoue verweist zudem auf Tipps, die der Deutsche Akademische Austauschdienst schon in seiner Heimat zur Studienplatzwahl in Deutschland gebe. „Die sagen ganz klar: Große Städte sind teuer.“ Ein weiteres Argument für ein Studium in einer Kleinstadt.

„Nicht so viel Ablenkung vom Studium“

Zumal beide nach ihren Worten aufs Jobben angewiesen sind, um sich das tägliche Leben leisten zu können, ungeachtet des vergleichsweise niedrigen Semesterbeitrags von 284 Euro – an der Uni Frankfurt werden 376 Euro fällig. Für Studenten geeignete Jobs ließen sich in der Wetterau ganz gut finden. Sie hilft als persönliche Assistenz in der Pflege, er in der technischen Zeitarbeit. Schon deutlich schwerer sei es, einen Platz für das Pflichtpraktikum zu finden. Weil sie im Gegensatz zu Kommilitonen aus dem Inland keine Lehre vorzuweisen hätten, hagele es Absagen. Das frustriert die jungen Kameruner. Lassen sie doch keinen Zweifel an ihrer Absicht, zielstrebig auf ihren Abschluss hinzuarbeiten und eine feste Stelle zu finden. Dabei helfe das überschaubare Umfeld in Friedberg ebenfalls. „Es gibt hier nicht so viel Ablenkung vom Studium“, sagt Medjoguim und lacht. Am Wochenende gebe es sogar nur zwei Busverbindungen vom Wohnheim in die Innenstadt. Da fielen dann im Zweifel bis zu 30 Minuten zu Fuß an, hin wie zurück.

Und dann kommt sie noch auf einen Umstand zu sprechen, für den die Hochschule nichts kann, den sie aber als grundsätzlichen Nachteil empfindet. „Wir Kameruner bilden eine Community.“ Es gibt sogar einen Verein für ihre Landsleute, die Kamerunische Gemeinde Friedberg. Unter seinesgleichen zu sein sorgt zwar für Vertrautheit, zumal alle die gleiche Sprache sprechen, in diesem Fall Französisch. Aber: Dadurch verbessern sie sich nicht so schnell in Deutsch, das sie in der Heimat am Goethe-Institut gelernt haben, wie es möglich und wünschenswert wäre. „Wir müssen mit anderen lernen und leben“, sagt Medjoguim, und Chuitcheu-Chuigoue nickt. Wie das zum Beispiel besser klappen könnte? „Grillen mit Deutschen.“

Derweil werben sie selbst für ihren Studienort. Zwei junge Landsleute kommen bald aus Kaiserslautern und Ilmenau nach Friedberg.