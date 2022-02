Myzel statt Textilfasern : Designerin will aus Pilzen Kleider herstellen

Tragen wir künftig Kleidung aus Austernpilzen, Zunderschwamm und Kombucha? Die Wasser- und CO₂-Bilanz konventioneller Textilherstellung ist verheerend, und die Debatte um mehr Nachhaltigkeit hat die Branche längst erreicht. Umweltschonender wären Materialien aus Myzelien, den robusten, fadenförmigen Geweben von Pilzen. Welche Möglichkeiten sie bieten und wie ästhetisch sie gestaltet werden können, damit hat sich Cora Schmelzer schon in ihrer Diplomarbeit befasst. Die Dreißigjährige hat an der Hochschule Darmstadt Industriedesign studiert und einen Master in „Leadership in the Creative Industries“ angeschlossen. Jetzt sucht sie Mitstreiter, um ihre Pilz-Ideen in der Mode- und Baubranche zu verwirklichen.

Produkte müssen sich für Schmelzer „gut anfühlen, schön aussehen, hohe Nutzerqualität haben“. Seit ihrem Erasmus-Studienaufenthalt in Paris an der École Nationale Supérieure de Création Industrielle ist ihr Ästhetik ebenso wichtig wie Umweltverträglichkeit. „Ich trage nur secondhand oder Kleider nachhaltiger Labels.“

Textilien aus Pilzkulturen sind keine neue Erfindung. Forscher der University of Minnesota fanden heraus, dass Ureinwohner in Alaska schon vor mehr als hundert Jahren daraus Taschen und Kleider hergestellt haben. Weltweit gibt es Firmen, die Myzelien als Ersatz für Textilien, Leder oder Plastik entdeckt haben. Das US-Unternehmen Ecovative etwa will Pilzleder in großem Stil züchten, in Indonesien arbeitet das Start-up Mycotech daran. Auch in Deutschland und den Niederlanden gibt es Designerinnen wie Aniela Hoitink, die Stoffe und Kleider aus Myzel entwerfen.

Ungiftig und hautfreundlich

Materialien aus Pilzen sind nicht nur nachhaltig. Sie sind auch ungiftig, hautfreundlich, antibakteriell, leicht und dabei sehr stabil. Der schnell nachwachsende Rohstoff sei biologisch abbaubar, sagt Schmelzer. Durch Hitze – etwa bei 100 Grad im Ofen – wird das Wachstum der Pilze gestoppt, das Material haltbar gemacht. „Die Idee ist wirklich toll“, findet sie, aber die bisherigen Ergebnisse gefielen ihr nicht.

„Vieles finde ich hässlich“, gibt sie unumwunden zu. Mit Pilzen verbinden die meisten ein eher fremdes Gefühl – kühl, schwammig, vielleicht sogar eklig. Für die Darmstädter Designerin geht es daher vor allem um Akzeptanz: „Will ich dieses Material an meine Haut lassen?“ Sie entwickelte eigene, ästhetische Ideen. Schmelzer experimentierte mit Pilzkulturen in ihrer Studentenbude und im Keller ihrer Eltern in Ingelheim.

Sie arbeitete mit verschiedenen Arten: Austernpilzen, Kombucha, Zunderschwamm und Schizophyllum commune, dem Gemeinen Spaltblättling. Die Zutaten bestellte sie im Internet. Auf einer Mischung mit Zucker und Grüntee züchtete sie Kombucha in der Petrischale und dann auch in großen Plastikkisten. Eine Fläche von einem Quadratmeter wächst in zwei Wochen. „Im Heizungskeller herrschten bei 23 Grad gute Bedingungen“, sagt sie lachend.

Es entstanden rund einen Zentimeter dicke Pilzhäute, die sie auf Rahmen zog und trocknete. Die Häute lassen sich mit Garn zusammenfügen, „man kann die Form aber auch vorgeben und den Pilz hineinwachsen lassen“. Ganz ohne Nähte. „Alternativ sprüht man die Pilzkultur gleich auf eine Schneiderpuppe“, schlägt sie vor. Dass Pilzkleider wie Haute Couture aussehen können, zeigt ihre Spitzenbluse, die sie aus zartbeigem Kombucha-Stoff fertigte. Das getrocknete Material machte sie mit Öl geschmeidig und laserte ein fächerförmiges Muster hinein. Schmelzer entwarf eine ganze Kollektion: Bluse, Rock, Pullover, Kappe und Schuhe aus unterschiedlichen Pilzmaterialien.

Leder täuschend ähnlich

Manches glänzt wie Seide, weil mit Glyzerin behandelt, anderes sieht Leder täuschend ähnlich. Wie fühlt sich eine Bluse aus Kombucha an? Anfangs pergamentartig, so die Jungdesignerin. Doch Öl mache das Material flexibel. Die Stoffe aus Zunderschwamm oder Spaltblättling seien flauschig wie „weiches Wildleder“.

Soweit möglich produzierte Schmelzer die Materialien selbst. Kombucha oder Austernpilz waren einfach, weil sie keine Laborbedingungen brauchen. Die Absätze der Schuhe fertigte sie aus Austernpilzen, denen sie Sägespäne und Hamsterstroh beimischte. Daraus erwuchs ein stabiler Block, der wie Camembert aussieht. Der Lederersatz aus Spaltblättling braucht Reinraumbedingungen, Zunderschwamm lässt sich im Wald ernten.

Von den ökologischen Vorteilen ist Schmelzer überzeugt. Die Produktion eines herkömmlichen T-Shirts verbrauche rund 5000 Liter Wasser, plus Düngung der Baumwollfelder und Verschmutzungen durch Bleichen und Färben. Die Designerin nutzte für ihre Textilien die natürlichen Farben der Pilze, der Flamingo-Austernpilz etwa ist lachsrosa. Die Materialien lassen sich mit Pflanzenfarben kolorieren. Forschungsbedarf sieht die Designerin bei der Reinigung, Wasser würde die Materialien wieder aufweichen.

Schmelzer würde gern ein Start-up für ihre Produkte gründen – für die Mode-, aber auch die Baubranche. „Das derzeitige Dämmmaterial auf dem Markt ist entflammbar, nicht recycelbar und teils giftig. Pilzkulturen durchsetzt mit Stroh oder Sägespänen sind dagegen nachhaltig und sehr robust.“ Was ihr fehlt, sind Personal und ausreichend Startkapital. Doch sie ist überzeugt: „Wenn die richtigen Menschen zusammenkämen, wäre es sicher ein Erfolg.“