Nach Ermahnung : Frau ohne Maske schlägt Busfahrerin

So ist es richtig: In Bussen herrscht Maskenpflicht.

Offenbar weil sie eine Gruppe Maskenverweigerer auf die Tragepflicht des Mund-Nase-Schutzes ansprach, ist eine Busfahrerin in Darmstadt von einer Frau verprügelt worden.

Die Angreiferin sei am Dienstag gegen 21 Uhr mit drei Männern und einem Kind am Hauptbahnhof in einen Bus der Linie F gestiegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weil die Gruppe keine Schutzmasken trug, habe die Busfahrerin sie mehrmals über Lautsprecher auf die Tragepflicht hingewiesen.

Statt Masken aufzusetzen, hätten die Frau und ihre Begleiter die Fahrerin daraufhin beleidigt. An der Endhaltestelle Haasstraße sei die Frau plötzlich zur Fahrerkabine gelaufen, habe die Tür aufgerissen und mehrfach auf die Buslenkerin eingeschlagen. Die Fahrerin wurde verletzt und musste ihren Dienst einstellen.

Laut Zeugenaussagen soll die Verdächtige circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftig sein und ein westeuropäisches Aussehen haben. Sie soll weinrote Kleidung getragen haben und hatte lange, schwarze Haare.