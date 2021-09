Was giftig ist und was nicht

Was giftig ist und was nicht :

Was giftig ist und was nicht : Darauf müssen Sie beim Pilzesammeln achten

Mehr als ein Dutzend Erwachsene, zwei Kinder und ein Hund streifen mit gesenktem Blick durch den Wald. Manche haben ein Messer fest in der Hand, einige einen Korb am Arm. Es ist ein Vormittag im Spätsommer, und alle haben das eine Ziel: Pilze finden, bestimmen– und möglichst später verspeisen. Nicht in irgendeinem abgelegenen Revier, sondern nur wenige Meter vom Parkplatz Hirschgarten in Bad Homburg entfernt. Mehr sei nicht verraten, denn wer ein gutes Pilzrevier entdeckt hat, bewahrt den Fundort von Pfifferling und Co. für sich. Dabei könnte man jetzt durchaus teilen, denn dieses regenreiche Jahr ist ganz offensichtlich ein gutes Pilzjahr.

Im Minutentakt ruft jemand „stopp“ und zeigt den entdeckten Fruchtkörper Brunhilde Noll. Die Expertin auf dieser Pilzwanderung des Naturparks Taunus ist eine der Pilzsachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM), die in diesem Jahr ihr einhundertjähriges Bestehen feiert. Die Fachfrau kennt so gut wie alle der mal groß, mal winzig behüteten Nichtpflanzen.