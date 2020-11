Dannenröder Forst : Weitere Proteste gegen A 49 Ausbau

Der Freitag im Dannenröder Forst ist bislang offenbar friedlich verlaufen. Bei Räumungen waren in den letzten Tagen 38 Personen in Gewahrsam genommen worden.

Die Proteste von Umweltschützern gegen die Maßnahmen der Polizei und die Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 ebbten auch am Freitag nicht ab. Etwa 50 Aktivisten harrten in einem Camp in Bäumen oder auf Gestellen aus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Während Beamte an diesem vierten Tag des Großeinsatzes die ersten von ihnen auf den Boden beförderten und Barrikaden wegräumten, zerkleinerten Arbeiter im Hintergrund bereits gefällte Bäume. Der Sprecher bezeichnete den Verlauf am Vormittag wie schon in der Nacht als bislang friedlich.

Insgesamt sollen im Dannenröder Forst Bäume auf einer Fläche von 27 Hektar für den Weiterbau der A49 fallen. Die Autobahn soll irgendwann Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Dagegen protestieren Umwelt- und Klimaschützer, die das Waldstück seit mehr als einem Jahr besetzt halten.

Am Donnerstag hatte die Polizei fünf Menschen festgenommen, nachdem an einer Absperrung Beamte mit Pyrotechnik beschossen und Rauchbomben gezündet worden waren. Gegen sie solle wegen Landfriedensbruchs ermittelt werden. Insgesamt seien 38 Menschen in Gewahrsam genommen worden und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.