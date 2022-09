Protest gegen A  49 : Milde Strafe für Steinewerfer aus dem Dannenröder Forst

Das Amtsgericht Alsfeld hat am Mittwoch einen jungen Mann des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Körperverletzung für schuldig befunden. Bei der Räumung der Protestcamps im Dannenröder Forst gegen den Weiterbau der Autobahn 49 hatte er Polizisten mit Stei­nen beworfen. Mindestens einen Beam­ten traf er am 14. November 2020 am Schienbein. Damals war der Angeklagte 20 Jahre und sieben Monate alt. Jetzt wurde David Christopher H., der sich als Frau fühlt, und mit Jana angesprochen werden möchte, unter Anwendung des Jugendstrafrechts verwarnt und zu einer Geldbuße von 600 Euro an die Aktion „Deutschland hilft“ verurteilt. Vom Vorwurf des Landfriedensbruchs wurde er freigesprochen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung können innerhalb einer Woche Revision beantragen.

Der verletzte Polizist schilderte den Vorfall. Mehrere Personen hätten an jenem Tag aus einer Gruppe heraus Gegenstände geworfen. Einer der vermummten Demonstranten habe „auffällig gelbe Handschuhe“ getragen, die ihm sichtlich zu groß waren. Ein von dieser Person geworfener Stein habe ihn am Schienbein getroffen, berichtete der Hauptzeuge. Anhand der Handschuhe und anderer Kleidungsstücke sei der junge Mann identifiziert und eine halbe Stunde später festgenommen worden.

Der Stein sei vom Bein des Polizisten abgeprallt und habe auch einen Kollegen am Bein getroffen. Beide hätten Schmerzen gehabt, seien aber nicht dienstunfähig geschrieben worden. Der zweite Zeuge sagte, er habe den Steinewerfer nicht erkennen können.

Die Vertreterin der Jugendpflege empfahl dem Schöffengericht die Anwendung des Jugendstrafrechts. In Gesprächen mit dem Angeklagten sei sie zu dem Schluss gekommen, dass der Heranwachsende zum Tatzeitpunkt vor fast zwei Jahren unter einer „erheblichen Reifeverzögerung“ litt, eine der Voraussetzungen für die Anwendung des Jugendstrafrechts bei Personen zwischen 18 und 21 Jahren. Er habe eine schwere Kindheit gehabt, geprägt von ständigen Umzügen, der Trennung der Eltern und Mobbing in der Schule. Die Schule habe er kurz vor dem Abitur wegen zu starken Drucks abgebrochen. Anschließend sei er viel herumgereist. Einer festen Arbeit ging er nicht nach. In den vergangenen Monaten habe der junge Mann eine berufliche Orientierung gefunden. Nächste Woche wolle er eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst antreten, sich also für die Gesellschaft engagieren. Seit der Festnahme im Dannenröder Forst habe er sich strafrechtlich nichts mehr zuschulden kommen lassen. Daher sieht die Sozialarbeiterin ihn auf einem positiven Weg. Sie schlug vor, ihrem Klienten die Auflage zu machen, das Freiwilligenjahr auch durchzuziehen und sich bei dem Verletzten schriftlich zu entschuldigen.

Staatsanwalt Volker Bouffier sagte, der Vorwurf der Körperverletzung sei durch Videos, die überwiegend von der Polizei aufgenommen wurden, und Zeugenaussagen belegt. Er sah ein hohes Aggressionspotential und einen Angriff auf den Rechtsstaat. Daher forderte er die Verurteilung nach dem Erwachsenenstrafrecht zu zehn Monaten Haft, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung. Für den Tatbestand des Landfriedensbruchs reichten die Be­weise seiner Ansicht nach nicht aus.

Der Verteidiger plädierte auf Freispruch. Er machte geltend, dass die Polizisten den Angeklagten in der halben Stunde zwischen dem Steinwurf und der Festnahme zeitweilig aus den Augen verloren hätten und man nicht sicher sein könne, dass es sich um dieselbe vermummte Person gehandelt habe. Außerdem sei aufgrund des teils dichten Rauchs, ausgelöst durch Pyrotechnik, kaum jemand eindeutig zu identifizieren gewesen.

Richter Bernd Süß führte in der Urteilsbegründung aus, jeder einzelne Punkt reiche für sich gesehen nicht für eine Verurteilung aus. In der Gesamtschau der Zeugenaussagen und Videos gebe es jedoch viele Übereinstimmungen, was ihn und die beiden Schöffen zu dem Urteil bewogen habe.

In einem persönlichen Schlusswort beklagte David Christopher H. seine „monatelange Gefangenschaft“ und kritisierte das bestehende „repressive System“. Weil er seine Personalien nicht preisgab, saß er drei Monate in U-Haft. Er prangerte an, dass nur über Körperverletzung geredet werde, nicht aber über die Ungerechtigkeit in der Welt, etwa über verzweifelte Flüchtlinge, die übers Mittelmeer nach Europa wollten. Auch über die „Zerstörung unserer Lebensgrundlage“ werde zu wenig geredet.