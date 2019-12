Single-Frau : Mutter, Samenspender, Kind

Ihr Lebenstraum liegt auf Eis. Wortwörtlich. Polly Freytag will Mutter werden. Ein Partner fehlt ihr bisher. Deshalb hat sie sich für eine Samenspende entschieden. Und die lagert derzeit noch in Kopenhagen. Schockgefrostet und sicher verstaut in einer Samenbank. Seit sie sich entschlossen hat, diesen Weg einzuschlagen, ist sie gelassener geworden. Müttern mit Kinderwagen schaut sie nicht mehr automatisch hinterher. Sie hat ihren Blick nach vorn gerichtet. Selbstbewusster ist sie geworden. Irgendwann, so hofft sie, wird sie selbst einmal Mutter sein. Einen Mann an ihrer Seite braucht sie dafür nicht mehr.

Polly Freytag, die eigentlich anders heißt, will nicht erkannt werden. Noch nicht. Zu groß ist die Angst vor Stigmatisierung, zu beklemmend die Befürchtung, dass ihre Karriere leiden, dass es am Ende doch nicht mit einer Schwangerschaft klappen könnte.