Caspar Söling ist als einer von 70 Experten dabei gewesen, als Limburgs Bischof Georg Bätzing vor drei Jahren in der Frankfurter Paulskirche das Projekt „Betroffene hören – Missbrauch verhindern“ vorgestellt hat. Dieses Projekt war die Antwort des Bistums auf die MHG-Studie. Die drei Buchstaben stehen für Mannheim, Heidelberg, Gießen – also für jene drei Universitäten, die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz zwischen 2014 und 2018 den Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland erforscht hatten. Allein in der Diözese Limburg hatte die Studie nur aus den Personalakten 85 Opfer und 49 beschuldigte Kleriker ausfindig gemacht. Die meisten Übergriffe geschahen in den Sechziger- und Siebzigerjahren. Die MHG-Studie war eine wissenschaftliche Untersuchung, keine Aufarbeitung und schon gar keine Strategie für die Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Das Projekt des Bistums Limburg fußte auf der MHG-Studie, aber es stellte den Umgang mit den Betroffenen und die künftige Verhinderung in den Mittelpunkt – dazu wurden 64 Vorgaben erarbeitet. Dezidiert machte es auch ein Ende mit der langjährigen Unkultur der Vertuschung.