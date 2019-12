Rüstung für den Cyber-Notfall : Nach 72 Stunden bricht Chaos aus

Aktualisiert am

Düstere Aussichten: Wenn in Frankfurt über Tage hinweg der Strom ausfallen sollte, wird nicht nur die Versorgung zu Herausforderung. Bild: dpa

Es waren nur 24 Stunden, in denen in Frankfurt nichts mehr ging, zumindest nicht in den städtischen Behörden. Pässe konnten nicht mehr beantragt, Autos nicht mehr zugelassen werden. Im Nachhinein betrachtet war der Schaden, den der Cyber-Angriff auf die Stadt Frankfurt anrichtete, für viele Bürger nur ein lästiges Ein-Tages-Ärgernis. Und doch hat der Vorfall gezeigt, wie abhängig die Stadt von ihrer technischen Infrastruktur ist.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Sollten die Stromnetze ausfallen, wäre die Konsequenzen gravierender. Ausgeschlossen ist das nicht, auch sie sind anfällig für Schadsoftware. Dass sie bewusst in die IT-Systeme sogenannter kritischer Infrastruktur eingespeist wird, ist ein sogenanntes Worst-Case-Szenario, auf das sich das Land Hessen und die Kommunen schon seit längerem vorbereiten.