Aktualisiert am

CSD in Mainz

CSD in Mainz :

CSD in Mainz : Schmährufe und ein Faustschlag

Beim Christopher Street Day in Mainz sind Queere und Linke aneinandergeraten: Sie stritten darüber, wie schwule und lesbische Polizisten zu behandeln seien.

„Treat people wirth kindness“: Dieses Motto haben nicht alle Teilnehmer des CSD in Mainz beherzigt Bild: dpa

Rund 8000 Menschen haben am Wochenende bei dem in Mainz auch „Sommerschwüle“ genannten Christopher Street Day (CSD) vorbeigeschaut, um friedlich für eine tolerante Gesellschaft und gegenseitigen Respekt zu demonstrieren. Beim anschließenden Straßenfest auf der Malakoff-Terrasse soll es aber zu Handgreiflichkeiten gekommen sein: Eine zum Organisationsteam gehörende Transfrau und eine linke Aktivistin werfen sich gegenseitig vor, mit dem Schlagen und Schubsen angefangen zu haben.

Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Nach Ansicht von Videomitschnitten der betreffenden Szene spricht jedoch laut Polizei einiges dafür, dass ein Mitglied der Gruppe Linke Liste / Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband, die zuvor beim Protestzug durch die Innenstadt mitmarschiert war, den entscheidenden Faustschlag gesetzt haben dürfte.

Linke gegen Teilnahme homosexueller Polizisten

Obwohl die Ermittlungen noch laufen, ist die bisherige Co-Vorsitzende des Kreisvorstandes der Linken Mainz-Bingen, Aylin Gümüs, am Dienstag von ihrem Amt zurückgetreten. Sie bedaure sehr, „welche Folgen die Darstellung der Ereignisse für mich und für Die Linken hat“. Kritik an ihrem Handeln nehme sie gerne an. Andererseits distanziere sie sich „scharf von Vorwürfen der Transfeindlichkeit und meiner vermeintlichen Rolle als Angreiferin“.

Nicht zum ersten Mal haben Vertreter der linken Szene kritisiert, dass die CSD-Ausrichter bei der Mainzer LSBTIQ-Veranstaltung – organisiert von und für Lesben, Schwule sowie bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche und queere Menschen – auch den Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter in Deutschland mitmachen lassen. Vor deren Infostand kam es zur Auseinandersetzung zwischen einigen linken Gegendemonstranten und Unterstützern aus der queeren Szene, die der Polizei durchaus die gewünschte Plattform bieten wollten.

Mehr zum Thema 1/

Ein Schlag ins Gesicht, wie es Filmsequenzen im Netz, aber auch Augenzeugenberichte zu belegen scheinen, ist laut den Mainzer Grünen unentschuldbar. „Gerade jetzt, wo eine rechtsextreme Partei in Umfragen Höhenflüge erlebt und Angriffe auf die queere Community zunehmen, müssen wir zusammenhal­ten – und uns dem Rechtsruck entschieden entgegenstellen.“ Den Gewaltausbruch gegen ein Mitglied des Organisations-Teams einer friedlichen Demonstration, eine Transperson, verurteilten die Grünen.

Schmährufe gegenüber FDP-Politikern

Auch die Veranstalter des seit 1993 bestehenden Vereins Schwuguntia Mainz kritisierten das Verhalten der Studentengruppe. Schon während der Demonstration sei es mehrfach zu Schmährufen gegenüber FDP-Politikern gekommen. Allein das widerspreche „dem Geist einer Demonstration, in der unterschiedliche Gruppen gemeinsam marschieren, um die Rechte und die Sichtbarkeit der queeren Community zu verteidigen“.

Beim anschließenden Fest am Winterhafen sei von den Störern versucht worden, den Polizeistand zu blockieren und mit Bannern zu verdecken. Als eine Transfrau filmen wollte, sei ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Die Angreiferin behauptete, zuerst geschlagen worden zu sein, doch das werten die Ausrichter als Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr: „Wir verurteilen Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung.“