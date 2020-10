Coworking-Anbieter Lehmann : „Die Nachfrage nach Flex Offices steigt“

Oliver Lehmann leitet seit einem Jahr das Deutschland-Geschäft von Mindspace, einem der größten Coworking-Anbieter in Deutschland. Zuvor war der heute 38 Jahre alte Berliner unter anderem beim weltgrößten Coworking-Unternehmen Wework, im Finanzvertrieb, bei Tech-Unternehmen in Berlin und in der Immobilienwirtschaft tätig.

Mindspace wurde 2013 in Tel Aviv in Israel gegründet, der Jahresumsatz wird auf 30 Millionen Dollar geschätzt. Deutschland ist der größte Standort mit acht Häusern und 60 Beschäftigten. In Frankfurt belegt der Anbieter fünf komplette Etagen im Eurotheum, in direkter Nachbarschaft zur Alten Oper sowie den Konkurrenten Wework und Work Republic.