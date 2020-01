Kampf gegen Coronavirus : So empfängt Frankfurt die Rückkehrer aus Wuhan

In Frankfurt werden rund 90 Heimkehrer aus der vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan erwartet. Am größten Flughafen Deutschlands ist man in Alarmbereitschaft.

Am Samstagnachmittag sollen die ersten Heimkehrer aus der vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan in Frankfurt landen. Laut Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) werden die Passagiere im speziell dafür ausgerichteten Medical Assessment Center (MAC) am Frankfurter Flughafen aufgenommen.

Reisende, die keine Symptome aufweisen, sollen im Anschluss zum Luftwaffenstützpunkt Germersheim gebracht werden. Patienten, die während des Flugs erkrankt sind, werden mit einem Spezialtransport zur Uniklinik gebracht. Klose hat das Medical Center am Freitagmorgen besucht. Etwa 60 Feldbetten stehen in der Turnhalle bereit, um den Passagieren nach dem Flug die Möglichkeit zu geben, sich auszuruhen.

Erhöhter Alarmbereitschaft

Das MAC sei auch in den kommenden sechs Wochen in erhöhter Alarmbereitschaft, sagte René Gottschalk, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamt, bei einer Führung durch die Halle. Sollte sich die Bundesregierung entscheiden, weitere Deutsche aus den Risikogebieten zurückzuholen, werden auch sie in Frankfurt in Empfang genommen und untersucht. Die von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschriebene Quarantänezeit von 14 Tagen sollen Heimkehrer jedoch an einem anderen Ort verbringen können.

Mehr als 100 Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz, dem Gesundheitsamt Frankfurt und dem Flughafen werden am Samstag im Einsatz sein, um die rund 90 Passagiere aus Wuhan zu versorgen. Wie viele Bundesbürger genau an Bord sein werden, stehe noch nicht fest, sagte Klose. Alle seien aber darüber informiert worden, dass sie auch nach dem Betreten des Deutschen Bodens noch nicht nach Hause dürfen, sondern erst in Quarantäne müssen.