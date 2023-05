In Sachen kulturelle Aneignung sind die Briten nicht zu schlagen. Und auf kaum einem anderen Gebiet ist das so offensichtlich und hat so segensreiche Folgen wie in der Kulinarik. Denn ohne ihren lobenswerten Hang zur Adaption fremder Sitten und Bräuche wären unsere Nachbarn von der Insel wohl kaum zu einem Volk der Teetrinker geworden. Niemals hätten Portwein, Sherry oder Madeira Weltrang erlangt. Und natürlich gäbe es zum 90. Geburtstag von Miss Sophie keine Mulligatawny Soup – wobei diese würzige Curry-Hühnchen-Suppe nur eines von vielen indisch inspirierten Gerichten ist, die im Königreich zu Klassikern geworden sind.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Eine andere Huhn-und-Curry-Speise, die aus der britischen Küche nicht mehr wegzudenken ist, nennt sich „Coronation Chicken“ und ist vor 70 Jahren zur Krönung Elisabeths II. kreiert worden. Und sie hat es allemal verdient, zur Krönung von Charles III. an diesem Wochenende noch einmal ausführlich gewürdigt zu werden.