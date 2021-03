Handel rügt Corona-Beschlüsse : „Zahl der Impftermine in Hessen steigt jetzt deutlich“

Seit Wochen nimmt Hessen in der Impf-Rangliste der Bundesländer nur hintere Plätze ein. Doch nun soll es voran gehen. „Die Zahl der Impftermine wird deutlich steigen“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der F.A.Z. Er verwies auf Zehntausende weiterer Impfdosen der Hersteller Biontech und Astra-Zeneca. Bisher hat Hessen nach seinen Worten mehr als 750.000 Impfdosen erhalten. 580.000 davon entfielen auf Biontech, gut 160.000 auf Astra-Zeneca. Das Unternehmen habe nach zuvor 112.00 am Montag 50.000 geliefert, die das Land nun an die Impfzentren verteile. Vom Hersteller Moderna erwartet das Land demnach derzeit keine weitere Lieferung; bisher hat es nur einige Tausend Impfdosen von ihm bekommen.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Derweil muss sich Ministerpräsident Volker Bouffier einiger Kritik erwehren. Bouffier hat zwar die Beschlüsse des Corona-Gipfels vom Mittwochabend verteidigt, doch lässt etwa der Handelsverband Hessen seinem Frust freien Lauf. „Wir hätten uns gewünscht, dass eine deutlichere Öffnungsstrategie zu erkennen ist. Nun wird vielmehr der Lockdown im Handel fortgeschrieben“, schreibt sein Präsident Jochen Ruths, selbst Einzelhändler. Gut sei die bundesweite Anwendung des vom Handelsverband Hessen vorgschlagenen Konzepts Click and Meet, nach dem Händler Kunden mit zuvor vereinbarten Terminen bedienen können.

Aber: „Insgesamt sind wir von den nun gefassten Beschlüssen enttäuscht.“ Die Inzidenzwerte blieben weiterhin die absolute Größe für mögliche Öffnungen – „gerade das nehmen wir mit großer Verwunderung zur Kenntnis, da die Politik jüngst immer wieder darauf verwiesen hatte, dies nicht mehr zu tun“. Entsprechend hatte sich Bouffer zuvor geäußert. „Die einzige greifbare Perspektive ist, dass unsere Betriebe am 28. März 2021 insgesamt sieben Monate lang geschlossen haben“, erklärte Gerald Kink, Präsident des hessischen Gastgewerbes.

Am Morgen hat das Robert-Koch-Institut gemischte Zahlen zum Infektionsgeschehen in Hessen gemeldet. Demnach hat es über Nacht 932 neue Fälle verzeichnet nach 854 vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr hat es in Hessen 190.675 Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. 9200 davon gelten noch als aktiv. Das sind 300 mehr als am Mittwoch – die erste Zunahme nach einer Reihe von Wochen.

Die Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist eingelaufenen neuen positiven Tests unter 100.000 Einwohnern, stagniert bei 68, vor sieben Tagen lag der Kennwert bei 61,6. Der Durchschnitt im Bund beträgt 64,7. Erst wenn er flächig unter 50 liegt, soll es umfangreichere Lockerungen geben. 17 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona kommen laut RKI hinzu, vor einer Woche hatte es 25 Tote verzeichnet. Bisher sind 5894 Hessinnen und Hessen an oder mit Covid-19 gestorben, die anteilig meisten von ihnen in Altenheimen.

Die Corona-Landkarte hat sich über Nacht gewandelt: Kassel, zwischenzeitlich auf einen Wert unter 20 abgerutscht, weist nun eine Inzidenz von 51 auf. Der umliegende Landkreis Kassel dagegen knapp 34 und der angrenzende Schwalm-Eder-Kreis 44,5. Auch die Kreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg rangieren unter 50, ebenso der Odenwald und der Rheingau-Taunus. Allerdings liegen sie alle näher an der 50 als an der 35. Die höchste Inzidenz in Hessen hat laut RKI der Lahn-Dill-Kreis mit 115 vor dem Kreis Marburg-Biedenkopf mit knapp 100. In Rhein-Main weist nach wie vor Mainz den niedrigsten Wert auf und kommt auf knapp 31.

Die Landesregierung hat alle Impfberechtigten aus der sogenannten zweiten Priorisierungsgruppe im Alter zwischen 18 bis 64 Jahren aufgerufen, sich für einen Termin registrieren zu lassen. Für sie gebe es sehr schnell freie Impftermine, da das Präparat von Astra-Zeneca eingesetzt werden könne, erläuterte ein Sprecher des Innenministeriums. Zu der zweiten Priorisierungsgruppe gehören auch Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Dazu zählen etwa Trisomie 21, Demenz, Krebs, einige Lungenerkrankungen, Diabetes, Leberzirrhose, chronische Nierenerkrankung oder Adipositas. Auch bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder von einer Schwangeren können auf einen baldigen Termin für die Impfung hoffen.

Nur Brandenburg bei Erstimpfquote hinter Hessen

Bis Mittwochabend wurden fast 473.250 Menschen gegen das Coronavirus geimpft nach 390.000 bis Freitagabend. Darunter sind 321.500 Erstimpfungen. Für gut 30.000 davon ist das Produkt von Astra-Zeneca zum Einsatz gekommen und damit mehr als doppelt so viele wie bis Freitagabend. Zehntausende Dosen dieses Produkts liegen aber noch bereit. Die Quote bei den Erstimpfungen beträgt 5,1. Das bezieht sich prozentual auf die hessische Bevölkerung. Hessen ist mit Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Vorletzter in der Länder-Rangliste. Nur Brandenburg schneidet schlechter ab. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 5,5 Prozent.

Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit 2,3 am Tabellenende. Gut 181.000 Hessen haben bisher die zweite Spritze gegen das Coronavirus erhalten, Rheinland-Pfalz und Bayern führen mit 3,4 Prozent – der Mittelwert im Bund liegt bei 2,7. Für Thüringen weist das RKI eine 3,0 aus. In den 28 Impfzentren wären bei Auslastung insgesamt bis zu 50.000 Corona-Impfungen am Tag möglich. Die höchste Zahl der Impfungen nimmt jedoch mit der zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge und der sich daran orientierenden Vergabe der Termine für eine Schutzimpfung ab.