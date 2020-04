„Produktion gefährdet“ : Wie ein Pharma-Mittelständler um Schutzmasken kämpft

Schutzbrillen, Gesichtsmasken wie in der Klinik, Overalls: Ohne diese Ausrüstung kann der Pharma-Mittelständler Hennig in Flörsheim nicht produzieren. Doch nun schwindet der Bestand. Dem Chef schwant Böses.

Blickt Kai Schleenhain in diesen Tagen in sein Lager für Schutzbekleidung, trübt sich die Laune des Geschäftsführers von Hennig Arzneimittel in Flörsheim ein. Dort schwinden die Bestände an Gesichtsmasken, wie sie auch in Klinken und Arztpraxen verbreitet sind. Auch Schutzbrillen und Overalls werden täglich weniger. Das ist schlecht. Denn die Beschäftigten in der Produktion des Familienunternehmens, das Kai Schleenhain mit seinem Bruder Holger führt, benötigen diese Dinge für die tägliche Arbeit.

Henning produziert nach GMP-Standard. Das Kürzel steht für Good Manufacturing Practice und schreibt eben unter anderem die genannte Ausrüstung vor. In normalen Zeiten bestellen die Schleenhains einfach neue Brillen, Masken und Überzieher, wenn es notwendig ist. Aber die Zeiten sind in der Corona-Krise eben nicht normal. So zeigt sich nicht nur die Lieferketten von Autobauern gestört, es warten nicht nur Arzneimittelhersteller vergebens auf plötzlich knappe Wirkstoffe aus Asien – auch herkömmliche Massenware von medizintechnischen Herstellern sind nicht mehr einfach so zu bekommen, wie Schleenhain berichtet.

„Produktion sonst gefährdet“

Als die Geschäftsleitung merkte, dass sie die gewünschten Brillen und Masken zwar ordern kann, aber nicht mehr bekommt, hat sie umgesteuert. Unternehmer gelten ja als erfinderisch in der Not, und so hat Hennig Arzneimittel sich auf Helme mit Gebläse dazu verlegt. Diese Teile schützen auch das Gesicht, das Gebläse versorgt sie mit Luft. Soweit die Theorie.