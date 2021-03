Virologin Ciesek : „Überwachung bei Impfstoffen funktioniert“

Nach neuer Stiko-Empfehlung : Hessen setzt Impfungen mit Astra-Zeneca teilweise aus

Wer unter 60 ist, soll in Hessen nur noch in Ausnahmefällen mit dem Astra-Zeneca-Produkt geimpft werden. Termine in den nächsten zwei Wochen bleiben bestehen, die Personen bekommen andere Impfstoffe.