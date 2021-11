Weitere Afrika-Rückkehrer : Virologin Ciesek erwartet noch mehr Omikron-Verdachtsfälle

Aktualisiert am

Die vier weiteren von der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek bekanntgegebenen Verdachtsfälle mit der neuen Coronavirus-Variante Omikron sind noch nicht bestätigt. Wie Ciesek der F.A.Z. mitteilte, dauert die sogenannte Sequenzierung noch an. Am kommenden Mittwoch werde das Ergebnis vorliegen, fügte sie hinzu.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Wie die Virologin weiter erläuterte, ist der klinische Verlauf einer Infektion mit der neuen Virus-Variante noch unklar. Sie erwartet aufgrund der zahlreichen Reiserückkehrer etwa aus Namibia und Südafrika weitere Verdachtsfälle.

Rückkehrer umgehend getestet

Ciesek hatte die Nachricht von den vier weiteren Fällen am Sonntagabend getwittert. Auch bei diesen Personen handele es wie in dem Fall eines Infizierten aus dem Rhein-Main-Gebiet um Reiserückkehrer aus Afrika. Täglich landen mehrere Flugzeuge mit Hunderten von Fluggästen aus dem südlichen Afrika auf dem Flughafen in Frankfurt. Die Rückkehrer werden laut Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) umgehend getestet. Laut Ciesek funktionieren die verfügbaren Antigen-Tests auch bei Omikron.

Die Lufthansa fliegt nach wie vor, um Urlauber und andere Reisende zurück nach Deutschland zu bringen, wie der Konzern mitteilte. Lufthansa erwartet laut Vorstandschef Carsten Spohr wegen Omikron jedoch Einschränkungen für Ungeimpfte. „Diesen Trend sehen wir weltweit. Für Geimpfte und Genesene wird die globale Freiheit erhalten bleiben“, sagte Spohr der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung am Wochenende.

„Apotheken sollen impfen dürfen“

Unterdessen fordert der Hessische Apothekerverband mit Blick auf das Impfen bessere Vorgaben durch die Politik: Apotheken sollten ihren Patienten Corona-Schutzimpfungen anbieten dürfen, meint Holger Seyfarth, Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbandes. „Insbesondere ältere Patienten, die seit Frühjahr komplett geimpft sind, haben mittlerweile so wenige Antikörper, dass sie vermehrt Impfdurchbrüche erleiden“, wird der Apotheker zitiert.

Mehr zum Thema 1/

Er berichtet von zahlreichen Patienten, die dringend eine Booster-Impfung benötigen, aber nur verspätete Termine in ihren Arztpraxen erhalten. Daher erwartet Seyfarth vom Gesetzgeber, jetzt Booster-Impfungen in Apotheken zu erlauben. „Mit dem entsprechenden Auftrag des Gesetzgebers und den erforderlichen Schulungen können Apotheken impfen und dazu beitragen, die vierte Welle zu brechen“, gibt Seyfarth zu bedenken.