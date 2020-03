Homeoffice in der Corona-Krise : „Der Präsenz-Fetisch in Unternehmen kann abgelegt werden“

Homeoffice, Mitarbeiter-Splitting, Kurzarbeit und vieles mehr: Warum ist die Coronakrise ganz besonders für Personalchefs und -abteilungen eine schwierige Situation?

Viele Firmen haben Pläne für die Fortführung ihrer Tätigkeiten, so genannte Business-Continuity-Prozesse. Eine Pandemie ist vermutlich selten Teil eines solchen Plans. Die Mitarbeiter sind das höchste Gut, weshalb es logisch ist, sie wenn möglich dem Pendeln und der An- und Abfahrt zum Arbeitsplatz nicht auszusetzen. Vermutlich sind derzeit 95 Prozent aller Mitarbeiter in Deutschland mit Schreibtisch-Jobs im Homeoffice. Als Personaler müssen wir die richtigen Entscheidungen für unsere Mitarbeiter treffen sowie die Weiterführung des Unternehmens gewährleisten, und das mit so wenig Beeinträchtigungen wie möglich.