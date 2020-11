Corona und die Kleinmarkthalle : Alles Käse!

Die junge Frau hinter der Plexiglasscheibe liest ein Buch. In normalen Zeiten hätte die Mitarbeiterin am Stand des Weinguts Ruländerhof anderes zu tun an diesem Mittag, an dem die Sonne so warm auf die Dachterrasse der Kleinmarkthalle scheint, dass es sich hier auch ohne Heizpilze gemütlich sitzen und bei einem Glas Grauburgunder die Wahlnacht in Amerika diskutieren ließe. Jetzt sind Tische und Bänke weggeräumt – ein schöner Platz zum Walzertanzen.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Es ist Tag drei im neuen Lockdown light und für die Mieter ein Déjà-vu. Wie bei der ersten Corona-Zwangspause im Frühling dürfen die Stände für Gemüse, Fleisch, Fisch, Brot, Kuchen, Gewürze und Blumen weiter öffnen. Auch Ilse Schreiber zieht wie jeden Tag mit geröteten Fingern die Pelle von Schinkenwurst und Krakauer, was in diesen Zeiten durchaus etwas Beruhigendes hat. So schlimm also kann es nicht sein. Die Schlange ist jedoch kürzer als sonst. Dafür knubbeln sich nebenan bei der Metzgerei Hoos, die zwei weitere Standflächen übernommen hat, und jetzt auf vielen Metern auftrumpft, die Kunden.