Umsatz bricht abermals ein : Messe Frankfurt wegen Corona tiefer in den roten Zahlen

Die Corona-Pandemie prägt nach wie vor das Geschäft der Frankfurter Messe. Die jahrelang erfolgsverwöhnte und profitable Gesellschaft muss in diesem Jahr abermals einen Umsatzeinbruch verkraften. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben einen Umsatz in der Größenordnung von 140 Millionen Euro. Zudem werde das Konzernergebnis schlechter ausfallen als im vorigen Geschäftsjahr. Ob der Verlust höher sein wird als der Umsatz, steht dahin. „Die Auswirkungen der Pandemie werden sich nicht so schnell abschütteln lassen, gerade was globale Reisetätigkeiten betreffen“, zitiert die Messe den Vorsitzenden ihrer Geschäftsführung, Wolfgang Marzin.

Nach 150 Schauen „Made by Messe Frankfurt“ weltweit vor Corona seien es dieses Jahr weniger als die Hälfte gewesen. Dennoch meint er: Das Geschäftsmodell der Präsenzmessen sei intakt und lebe. „Das Geschäftsjahr 2022 wird, wenn alles passt, ein intensives Veranstaltungsjahr.“

„Mehr kontinental geprägte Messen“

Wie sehr die Pandemiefolgen die Messe beuteln, zeigt folgender Vergleich: Im vergangenen Jahr war der Umsatz auf 257 Millionen Euro gesunken, nach 736 Millionen Euro im Jahr vor Beginn der ersten Corona-Welle. Nach einem Gewinn von 48 Millionen Euro und einem Verlust von 122 Millionen Euro werde es ein weiteres Minus in dreistelliger Millionenhöhe geben.

Als Folge der stark beeinträchtigten Reisetätigkeit könnte sich kurzfristig zunächst, abhängig von den Branchen, ein Trend hin zu mehr kontinental geprägten Veranstaltungen herauskristallisieren, auch in Europa, heißt es. Und: „Es macht sich jetzt doppelt bezahlt, dass wir schon recht früh und kontinuierlich auf weltweit regionale Schwerpunktregionen für unser internationales Geschäft gesetzt haben“, so Marzin.