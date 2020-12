Überblick Corona-Testzentren : Vor dem Fest schnell zum Test

Die Familie hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. In diesem Jahr gibt es keine Geschenke. Stattdessen wird das Geld in Corona-Tests investiert. Zum Wochenbeginn wollen sich alle Mitglieder, die an Heiligabend zusammenkommen, testen lassen. In Frankfurt haben sie die Möglichkeit, sich zwischen verschiedenen Anbietern zu entscheiden. Und sie müssen sich vorher schon festlegen: Welcher Test soll es sein? Denn diese unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch in der Aussagekraft. Auch der Faktor Zeit, also wie schnell das Testergebnis vorliegen kann, spielt eine Rolle.

Wer keine Symptome hat, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, und auch nicht vom Gesundheitsamt als direkte Kontaktperson eines Corona-Infizierten eingestuft worden ist, muss für seinen Test selbst aufkommen. Angebote machen den Selbstzahlern nicht nur zahlreiche Testzentren, die in den vergangenen Wochen in der Stadt eröffnet haben, sondern auch einige Hausarztpraxen. Dabei stehen drei verschiedene Verfahren auf dem freien Markt zur Auswahl.

PCR, Antigen oder doch ein Schnelltest?

Der PCR-Test gilt als der verlässlichste, um eine Infektion mit dem Coronavirus nachweisen zu können. Für das Testergebnis wird ein Nasen- oder Rachenabstrich entnommen, der in einem Labor ausgewertet wird. Oft ist deshalb ein bisschen Geduld gefragt. Für den sogenannten Antigen-Schnelltest wird ebenfalls ein Abstrich aus dem Rachenraum benötigt. Werden bei der Auswertung Proteine gefunden, die typisch für eine Corona-Infektion sind, fällt das Ergebnis, das oft schon nach wenigen Minuten vorliegt, positiv aus. In diesem Fall soll durch einen zusätzlichen PCR-Test das Ergebnis noch einmal nachgeprüft werden. Außerdem gibt es noch den Antikörpertest, bei dem durch eine Blutuntersuchung nachgewiesen werden kann, ob der Körper schon einmal mit dem Virus zu kämpfen hatte. Der Antikörpertest sagt aber nichts über eine eventuell noch bestehende Infektiosität des Betroffenen aus und hat für die Frage, ob Weihnachten mit den Lieben gefeiert werden kann, kaum Aussagekraft.

Benedikt Hart, Leiter des Testzentrums des Deutschen Roten Kreuzes an der Eissporthalle, ahnt, dass in den nächsten Tagen der Andrang noch größer sein wird als in den Wochen zuvor. Vor den Feiertagen habe er deshalb mehr Personal eingeplant, um „die Schlangen besser abarbeiten zu können“. Auch am 24. Dezember werde das Testzentrum, durch das die Menschen wie durch eine Art „Drive- through“ geleitet werden, besetzt sein. Allerdings sei mit dem Partnerlabor vereinbart worden, an diesem Tag nur 300 Proben einzureichen. „Die Kapazitäten der Labore sind über die Feiertage limitiert“, sagt Hart. Auch er und seine Familie wollen sich kurz vor dem Weihnachtsfest testen lassen, um mit einem sicheren Gefühl zusammenkommen zu können. Im kleinen Kreis, wie er sagt. Ein negativer Test sei aber eine Momentaufnahme, macht Hart deutlich. „Das muss man ganz klar sagen.“

Annette Ritter hat in den vergangenen Tagen ebenfalls eine erhöhte Nachfrage nach Antigen-Schnelltests registriert. Sie betreibt ein Testcenter in der Tequila-Bar. Gemeinsam mit ihrem Team habe sie sich einen besonderen Service einfallen lassen, erzählt sie. „Familien und Firmen besuchen wir ab vier Personen sogar und nehmen dafür keinen Aufschlag.“ Schließlich gehe es nicht darum, sich zu bereichern, sondern den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich testen zu lassen, um im Fall einer Infektion verantwortungsvoll handeln zu können.