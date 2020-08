Corona-Tests am Flughafen : Bis zum Anschlag

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gilt von Samstag an eine Corona-Testpflicht. Aber schon vorher wollen viele im Testzentrum am Frankfurter Flughafen Gewissheit.

Wenn sein Gegenüber würgt, ist Thorsten Brokuf zufrieden. Dann nämlich weiß er, dass er alles richtig gemacht hat. Brokuf arbeitet im Corona-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes am Flughafen Frankfurt. Er hilft dabei, Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf eine Corona-Infektion zu testen. Eine schweißtreibende Arbeit. Denn der Einundvierzigjährige steckt in einem engen Schutzanzug. Eine Stunde hält er es darin aus. Länger nicht. Es ist schlichtweg zu heiß.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.



Einen, den Brokuf hat würgen lassen, ist ein 34 Jahre alter Mann aus Langen. Er hat wegen der Corona-Krise länger als ein halbes Jahr auf Costa Rica und in Nicaragua festgesessen. Was als Abenteuer begann, sei nach einigen Wochen ermüdend gewesen, erzählt dieser. „Ich konnte das Meer irgendwann nicht mehr sehen.“ Schon am Vortag ist er wieder in Deutschland gelandet. Den Test habe er nach dem Flug nicht mehr machen wollen.