Rote Corona-Landkarte : So finden Hessen die nächstgelegene Schnelltest-Stelle

In der Wetterau haben 30 Hausärzte einen Corona-Impfstoff erhalten, in anderen Regionen warten Praxen noch darauf. Derweil steigt die zentrale Kennziffer wegen anschwellender neuer Fälle weiter.

Geht es bei der Vergabe der Impftermine in Hessen immer fair zu? Ja, versichert das Land. Allerdings fanden pfiffige Senioren ein Schlupfloch in der Website eines von der Stadt Frankfurt beauftragten Dienstleisters. Dort war es bis Donnerstag wegen einer nicht definierten Kategorie möglich, einen Termin zu bekommen. Das sorgte für Unmut unter Senioren, die seit Tagen auf einen Impftermin nach ihrer Registrierung beim Land warten. Dessen ungeachtet beginnen Hausärzte in der Wetterau, Corona-Impfstoffe zu verabreichen. „„Unser Ziel ist, dass der Impfstoff möglichst schnell in die Arme der Menschen kommt. Deshalb haben wir in dieser Woche begonnen, Arztpraxen als mobile Impfteams einzusetzen“, teilte der Kreis mit.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Derweil nehmen auch in Hessen die Corona-Neuinfektionen weiter zu. Zum Freitag meldet das Robert-Koch-Institut zwar weniger, als es zum Vortag verzeichnet hat – aber es sind deutlich mehr als vor einer Woche und zum vorvergangenen Freitag. Entsprechend gestiegen ist die Inzidenz als zentrale Kennziffer. Die binnen Wochenfrist gemeldeten neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern bewegen sich weiter über dem Niveau im Bund. Die hessische Corona-Landkarte des Robert-Koch-Instituts weist mehr knallrote Flecken mit einer Kennziffer über 100 auf als orange, die für eine Inzidenz unter 50 stehen. Dabei ragt abermals Offenbach unerfreulich heraus. Ob das mit dem zu Wochenbeginn eingeführten „Click and Meet“ im Einzelhandel zu tun hat, steht dahin.

Das Land hat unterdessen eine Internetseite geschaltet, über die die Bürger jeweils ortsnahe Teststellen ermitteln können. Sie sind nach Postleitzahlen geordnet und finden sich hier. Anlass ist das Versprechen des Bundes, dass sich alle Menschen einmal in der Woche unentgeltlich testen lassen können. Seit 9. März sei das auch rechtlich abgesichert, verlautet aus dem Sozialministerium.

Nach 1083 neuen Fällen zum Donnerstag meldet das RKI nun 993 Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte es 776 registriert und zum Freitag davor 723. Der Trend ist mithin klar: aufwärts. Seit Beginn der Pandemie hat das RKI 196.358 positive Corona-Tests verzeichnet. Gute 10.200 davon gelten als nicht ausgestanden, das sind etwa 300 mehr als am Vortag. Auch hier weist der Trend nach oben.

Die höchste Inzidenz in Hessen hat Offenbach mit 136, das benachbarte Frankfurt kommt auf 82, nachdem sich die Kennziffer zuvor tagelang um 75 bewegt hat. Wie Offenbach tiefrot auf der Corona-Landkarte des RKI eingefärbt sind der Kreis Fulda (109), der Main-Kinzig-Kreis mit Hanau (105) und der Lahn-Dill-Kreis (121). Dort wie in Offenbach verbreitet sich die sogenannte britische Mutation rasch.

Orange erscheinen nur die Kreise Kassel, Schwalm-Eder und Vogelsberg mit Inzidenzen jeweils unter 40. Alle anderen Landkreise und die Großstädte außer Offenbach sind allesamt hellrot eingefärbt. Dort bewegt sich die Inzidenz jeweils zwischen 50 und 100. Der Kreis Offenbach etwa nähert sich der Marke 100; aktuell steht die Inzidenz bei gut 90. In Rhein-Main weisen nach wie vor Mainz (49,4) und der Kreis Mainz-Bingen (39) die niedrigsten Werte auf.

Hessen holt bei Impfquote auf

Die Impfhelfer in Hessen haben auch am Mittwoch mehr Spritzen geben können als vor Wochenfrist. Bis Mittwochabend wurden 644.800 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, nach 491.000 am vergangenen Donnerstag. Darunter sind 449.400 Erstimpfungen. Die Quote bei den Erstimpfungen beträgt nun 7,1, der Durchschnitt im Bund liegt ein Zehntel darüber. Das bezieht sich prozentual auf die Bevölkerung. Hessen liegt auf einer Linie mit Baden-Württemberg und Berlin. Aktuell schneiden der frühere Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern sowie Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt schlechter ab. Vorne liegen das Saarland und Bremen (8,2); Rheinland-Pfalz kommt auf 7,7.

Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit 3,1 mit dem Saarland am Tabellenende. Gut 195.000 Hessen haben bisher die zweite Spritze gegen das Coronavirus erhalten, Berlin führen mit 3,7 Prozent vor Bremen und Hamburg mit 3,6 sowie Rheinland-Pfalz mit 3,5 – der Mittelwert im Bund liegt bei 3,3. In den 28 Impfzentren wären bei Auslastung insgesamt bis zu 50.000 Corona-Impfungen am Tag möglich. Die höchste Zahl der Impfungen nimmt jedoch mit der zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge und der sich daran orientierenden Vergabe der Termine für eine Schutzimpfung ab.

Die Zunahme der Fälle schlägt bisher aber nicht auf die Belegung der Krankenhausbetten durch. Zuletzt haben hessische Kliniken 1159 Corona-Patienten gezählt, darunter 283 Verdachtsfälle. 306 von ihnen galten als beatmungs- und intensivüberwachungspflichtig, das waren 18 weniger als in der Vorwoche. Zu Beginn der zweiten Welle waren es aber nur gut 50 gewesen. Gemeinhin sagen Mediziner, es dauere etwa zwei Wochen, bis ein Patient mit schwerem Verlauf ins Krankenhaus komme. 324 Intensivbetten waren zuletzt frei, wie das Sozialministerium der F.A.Z. mitteilte.