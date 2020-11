Schnelltests im Corona-Kiosk : Zum Abstrich an die Trinkhalle

Der Internist Georg Siemon bietet an einem Kiosk im Frankfurter Stadtteil Bockenheim Corona-Schnelltests an. In 20 Minuten ist das Ergebnis da. Der Andrang ist groß.

Virus-Diagnostik „to go“: In einem Wasserhäuschen an der Adalbertstraße hat Georg Siemon seine Teststation eingerichtet. Bild: Finn Winkler

Mehrere hundert Meter weit reicht die Schlange vor der Trinkhalle „Fitfit“ am Freitagnachmittag. Seit den Morgenstunden steht der Internist Georg Siemon schon im Kiosk und nimmt Covid-19-Schnelltests vor. Nach 20 Minuten ist das Ergebnis des Rachenabstrichs da. Eigentlich hätte die provisorische Praxis erst um 16 Uhr geöffnet, aber eine Familie wollte sich schon am Morgen testen lassen, wie Siemon berichtet. Seitdem sei er nicht mehr weggekommen: „Ich arbeite wie am Fließband.“ 170 Menschen hat der Arzt am Freitag getestet. Die meisten kämen spontan vorbei und achteten nicht auf die Öffnungszeiten. Um 24 Uhr konnte Siemon Feierabend machen.

Dass er so ausgelastet sein würde, hatte er nicht erwartet. Als er seine Corona-Teststation an der Adalbertstraße vor zweieinhalb Wochen öffnete, kamen nur drei Kunden am Tag, wenig später, als sich die Neuigkeit in Bockenheim herumgesprochen hatte, waren es zehn bis 20. So seien zumindest die Kosten gedeckt gewesen. Seit Freitag sei der Andrang sehr groß, jede Minute klingle sein Handy zweimal, sagt Siemon. „Mehr als 150 Tests pro Tag kann ich einfach nicht machen.“