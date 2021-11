Alle Richtwerte steigen : Wieder mehr Ungeimpfte auf Corona-Stationen

Aktualisiert am

Wieder mehr Personen ohne ausreichenden Corona-Impfschutz auf Intensivstationen in Hessen bestätigen die „Pandemie der Ungeimpften“. Offenbach hat die höchste Inzidenz, gefolgt von Frankfurt.

Maskenmann: Offenbachs Rathauschef Schwenke muss mit den höchsten Inzidenzwerten in Hessen zurechtkommen Bild: dpa

Beide Richtwerte für die Corona-Politik des Landes Hessen weisen nach oben. Wie das Sozialministerium mitteilt, liegt die Hospitalisierungsinzidenz bei 3,83 nach 3,75 am Vortag und 3,53 vor einer Woche. Der Wert spiegelt die binnen Wochenfrist von hessischen Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Kranken je 100.000 Einwohner. 205 Covid-19-Patienten müssen demnach intensiv betreut werden, wie schon von der F.A.Z. am Montag berichtet. Bei mehr als 200 Patienten sind neue Regeln fällig, die die Landesregierung zu Wochenbeginn verkündet hat. Dazu zählt die von Donnerstag an geltende Auflage für Ungeimpfte, vor dem Besuch von Veranstaltungen und ähnlichem einen frischen negativen PCR-Test vorzulegen. Schüler werden fortan drei Mal statt zwei Mal die Woche getestet.

Zu den 205 Intensiv-Patienten kommen laut Land 647 auf Normalstationen, wobei auch dies die Zahl vom Montag ist. Das sind gut ein Viertel mehr als vor einer Woche. Bei den Klinik-Zahlen hinkt das Ministerium stets einen Tag hinterher. 70,2 Prozent der auf hessischen Intensivstationen behandelten Patienten mit Covid-19 seien nicht vollständig geimpft, also ungeimpft oder teilgeimpft, während 26,7 Prozent vollständig geimpft seien. Zum Montag hatte das Ministerium gut 69 Prozent Ungeimpfte gemeldet und 71 Prozent vor einer Woche. „Bei 3,1 Prozent ist der Impfstatus unbekannt.“ Bisher gelten nur gut 66 Prozent der dafür in Frage kommenden Menschen in Hessen als durchgeimpft.

Frankfurt mit steigender Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht auf 149,7 gestiegen. Die hessischen Gesundheitsämter haben über Nacht 988 neue Corona-Fälle gemeldet sowie zehn weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind es offiziell 7913 Tote und 366.451 Fälle.

Die höchste Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist neu verzeichneten Infektionen je 100.000 Einwohnern, hat Offenbach mit gut 242 nach 260 am Vortag. Auf Platz zwei liegt Frankfurt mit etwas mehr als 215 nach knapp 209. Darmstadt kommt auf 137, Wiesbaden auf 127. Relativ am besten steht der Kreis Hersfeld-Rotenburg mit knapp 71 da. Diese Inzidenz gilt mittlerweile als ein nachrangiger Richtwert.