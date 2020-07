Öffnung von Bordellen? : Das Rotlicht soll wieder angehen

Derzeit ohne Besucher: Blick auf eins der Zimmer in einem Frankfurter Bordell, in dem Prostituierte ihre Kunden empfangen können. Bild: Aders, Hannah

In der Bar „My Way“, neben dem Laufhaus in der Taunusstraße 26, sind am Donnerstag Bordellbetreiber und Prostituierte des Aktionsbündnisses „Redlight On“ zusammengekommen, um Lockerungen in ihrem Gewerbe zu fordern. Die Bordelle im Frankfurter Bahnhofsviertel sind seit vier Monaten wegen Corona geschlossen. Die Betreiber klagen über eine ihre Existenz bedrohende Situation. Auch die Prostituierte „Vanessa“, die in der Bar spricht, sagt: „Das ist eine Katastrophe.“ Sie bekomme mittlerweile zwar Hartz IV, doch sie will wieder arbeiten. Sie kann nicht verstehen, warum in den Straßen Tausende Menschen dicht an dicht gedrängt feiern dürfen, aber sie nicht ihrem Job nachgehen darf.

Im Bahnhofsviertel gibt es etwa 600 Zimmer in Laufhäusern, in die Prostituierte sich einmieten können. Derzeit leben nach Aussage von Ulrich Mattner, Vorsitzender des Gewerbevereins Bahnhofsviertel, etwa 30 Frauen unentgeltlich in den Zimmern, auch „Vanessa“. Die anderen sind wahrscheinlich auf der Straße unterwegs. Denn seit die Laufhäuser geschlossen sind, hat die Straßenprostitution stark zugenommen. Aus finanzieller Not bieten immer mehr Prostituierte ihre Dienste auf Elbe-, Mosel-, Weser- und Taunusstraße an. Mattner sagt, es seien etwa 200 Frauen auf den Straßen unterwegs.