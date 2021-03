Was erlaubt ist und was nicht : Das hessische Corona-Abc

Was erlaubt ist und was nicht

Getroffen: Handel muss künftig wieder auf „Click and collect“ setzen statt auf „Click and meet“ Bild: Frank Rumpenhorst

Die jüngsten Corona-Beschlüsse der Landesregierung verändern den ohnehin eingeschränkten Alltag nicht allzu stark. Was gilt, was noch kommen könnte:

Arbeiten Eine Testpflicht am Arbeitsplatz wird es in Hessen (vorläufig) nicht geben. Jedoch empfiehlt die Landesregierung, ein- bis zweimal in der Woche zu testen. Bundesweit besteht schon seit längerem eine weitgehende Maskenpflicht in den Betrieben. Heftig diskutiert wurde bis Mittwochvormittag, ob die geplante „Osterruhe“ für den Gründonnerstag einen zusätzlich gewährten, bezahlten freien Tag bedeutet, Dann sagte die Kanzlerin „stop“.

Ausgangssperren Ein nächtlicher totaler Lockdown ist in Städten oder Kreisen von 21 bis 5 Uhr möglich, wenn die Infektionslage sich dort verschärft. Praktiziert wurde das schon in Offenbach und einigen stark durch Corona belasteten Landkreisen. Landesweit sollen solche Maßnahmen möglichst nicht verhängt werden.

Gottesdienste Die Bistümer und die Evangelische Landeskirche beraten noch, wie sie auf die „dringende Bitte“ reagieren sollen, möglichst keine Präsenz-Gottesdienste an Ostern abzuhalten. Am Donnerstag will Minsterpräsident Volker Bouffier (CDU) darüber mit den Repräsentanten der Kirchen und Glaubensgemeinschaften reden.

Handel Von Montag bis zum 18.April darf wieder in den meisten Läden nur bestellt und abgeholt und nicht mehr gestöbert und anprobiert werden. Das „Click & Collect“-Prinzip gilt allerdings weiterhin nicht für „Geschäfte des täglichen Bedarfs“. Das sind Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Offen bleiben auch Buchläden und Gartenmärkte, sowie Friseurgeschäfte und Studios für Kosmetik und Fußpflege.

Kitas Bis nach Ostern bleibt alles, wie es ist. Das heißt, es gibt das Angebot von Ganztagsbetreuung, allerdings sollen Eltern das möglichst zurückhaltend nutzen.

Kultur Die neue, alte Maxime lautet: In geschlossenen Räumen ist kein Publikum erlaubt. Die Furcht vor der aggressiven Corona-Mutante hat vor allem für die gerade wieder ganz vorsichtig geöffneten Kultureinrichtungen harte Konsequenzen. Und für Theater und Kinos gibt es weiterhin keine Perspektive.

Notbremse Über allem schwebt die Möglichkeit, bei stark steigenden Infektionszahlen die Lockerungen der vergangenen Wochen wieder zu kassieren. Die Kanzlerin will, dass die Länder diese Notbremse von einer Inzidenz von 100 an „entschlossen“ nutzen. Dieser Wert der Neuinfektionen je 100000 Einwohner und Woche liegt im Hessenschnitt bei 118.

Osterfeiern Zu Ostern werden – im Gegensatz zu Weihnachten – keine Ausnahmen von den Kontaktbeschränkungen gemacht. Das heißt, auch zu Familientreffen an Ostern sollen nur „zwei Hausstände bis maximal 5 Personen über 14 Jahre“ zusammenkommen. Die Ordnungsämter werden allerdings in der Privatsphäre nur einschreiten, falls es erkennbar zu groben Verstößen kommt.

Reisen Vor diesem Thema hat sich die Bund/Länder-Runde besonders gedrückt. Vor allem wollte man nicht die emotionale Debatte in der Frage weiter anheizen, weshalb der Nachbar über Ostern nach Mallorca fliegen dürfe, man selbst aber nicht in eine Ferienwohnung in der Rhön ziehen könne, Die Vermietung zu touristischen Zwecken bleibt auch in Hessen verboten, Rückkehrer von den Balearen oder von sonstwo müssen (Stand Mittwoch) nur dann in Quarantäne, falls das Robert-Koch-Institut die Region als Risikogebiet einstuft.

Schulen Es soll alles daran gesetzt werden, es bis zum 1. April bei den bestehenden Regelungen zu belassen. Nach den Osterferien sollen genug Tests zur Verfügung stehen, um zumindest einen sicheren Wechselunterricht zu ermöglichen.

Sport Unter Kulturschaffenden ist das der Aufreger des Tages: Fitnessstudios in Hessen bleiben geöffnet, während Museen wieder schließen müssen. So richtig erklären kann das niemand, zumindest nicht unter hygienischen Aspekten. Auch ansonsten ist Körperertüchtigung nach den bisherigen Regeln erlaubt: Draußen dürfen Kinder privat oder im Verein in größeren Gruppen Fußball spielen oder sich sonst austoben. Für Erwachsene gelten die auch sonst üblichen Kontaktlimits: Höchstens fünf Menschen aus zwei Hausständen dürfen sich beim Sport zusammentun.

Zoos An Ostern werden sie ebenso wie botanische Gärten ein begehrtes Ausflugsziel sein. Übervoll wird es indes nicht. Besucher werden jeweils nur in beschränkter Zahl nach vorherigem Kauf eines Onlinetickets eingelassen, in Frankfurt beispielsweise 400 in zwei Zeitfenstern pro Tag. Die Zoos müssen überwachen, dass sich alle an Maskenpflicht und Abstandsregeln halten.