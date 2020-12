Neue Corona-Vorgaben in Hessen : Nächtliche Ausgangssperre und Alkoholverbot

Nachdem Ministerpräsident Bouffier schon laut über neue Corona-Vorgaben für hessische Hotspots nachgedacht hatte, steht nun fest: Am Freitag treten in hessischen Hotspots Verschärfungen in Kraft.

Von diesem Freitag an gelten in hessischen Corona-Hotspots eine nächtliche Ausgangssperre und ein Alkoholverbot. Das hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in einer Regierungserklärung angekündigt. Verschärfungen der bislang von Bund und Ländern verabredeten Regelungen für Silvester bezeichnete der Regierungschef als sehr wahrscheinlich.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Der Blick auf das Bundesland zeige, dass die Inzidenzwerte beispielsweise in der Stadt und dem Kreis Offenbach sowie im Kreis Main-Kinzig außerordentlich hoch seien, stellte der Unionspolitiker fest. Die einzelnen Gebietskörperschaften hätten bereits eine Menge von Vorgaben erlassen, trotzdem stiegen die Zahlen weiter.

Entwicklung der Infektionszahlen abwarten

Darum müssten die Corona-Regeln zumindest in den Großstädten und Kreisen, in denen die Grenze von 200 Inzidenzen dauerhaft erheblich überschritten werde, verschärft werden. Die Landesregierung habe „in diesen Gebieten eine Ausgangsperre von 21 Uhr abends bis fünf Uhr morgens“ beschlossen, teilte Bouffier mit. Ausnahmen seien nur in wichtigen Gründen erlaubt. Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum wird ganztags untersagt. Die Regeln sollen vorläufig bis zum 10. Januar gelten.

Der Unionspolitiker konstatierte eine intensive Diskussion über die Frage, ob die von den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin verabredeten Regeln für die nächsten Wochen geändert werden müssten. „Die weitere Entwicklung bei Bund und Ländern bleibt hier abzuwarten“, sagte Bouffier.

Er kündigte an, dass die Landesregierung nach weiteren Beratungen zwischen Bund und Ländern voraussichtlich am 16. Dezember die endgültigen Regeln beschließen werde, die bis zum 10. Januar gelten sollen. Man wolle die Entwicklung der Infektionszahlen abwarten und dann entscheiden, so Bouffier. „Aber nach meinem heutigen Eindruck sind weitere Einschränkungen insbesondere für die Silvesterzeit, sehr wahrscheinlich.“ Schon jetzt sei klar, dass an Silvester öffentliche Feiern, Feuerwerke und Ähnliches nicht stattfinden könnten.