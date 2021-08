Neue Regeln für Frankfurt : Schülertests werden Inzidenz steigen lassen

Fortan gelten in Frankfurt schärfere Corona-Regeln. Kontaktbeschränkungen, Impfnachweise, erweiterte Maskenpflicht – was die Bürger bei Inzidenzen über 100 erwartet.

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankfurt steigt weiter, am Montag lag die Inzidenz bei 111,9, das heißt knapp 112 von 100.000 Personen haben sich in einer Woche mit dem Coronavirus angesteckt. Nach dem Präventions- und Eskalationskonzept des Landes Hessen muss die Stadt mit Einschränkungen reagieren, wenn die Inzidenz an drei Tagen in Folge über dem Wert von 100 liegt.

Der Einzelhandel hat jedoch zunächst keine neuen Auflagen zu befürchten, dort soll an den bestehenden Beschränkungen nichts geändert werden, kündigte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) an. Das Land hat in seinem Konzept eine Begrenzung der Kundenzahl in Abhängigkeit von der Größe des Ladengeschäfts vorgesehen.

Auf die Kontaktbeschränkungen, die das Land vorsieht, möchte man in Frankfurt zumindest im Außenbereich verzichten. Daher gilt nur im Innenbereich, dass sich nun nicht mehr als 10 Personen aus verschiedenen Hausständen treffen sollen, Kinder bis einschließlich 14 Jahre sowie Genesene und vollständig Geimpfte zählen dabei nicht mit. Damit schließt sich Frankfurt der Offenbacher Regelung an, die damit Gruppen quasi ins Freie locken wollen, denn dort ist die Ansteckungsgefahr deutlich geringer. In Privatwohnungen sind Kontaktbeschränkungen ohnehin kaum zu kontrollieren, sie fallen den Behörden in aller Regel nur bei gemeldeter Ruhestörung durch ausartende Partys auf.

FPP-2-Maske nicht nur in Bus und Bahn

Die Stadt möchte ihren Spielraum nutzen, und wird die Vorgaben des Landes in einer neuen Allgemeinverfügung, die wohl erst am Mittwoch in Kraft treten kann, präzisieren, teilte der Gesundheitsdezernent mit. Vorher sind Abstimmungen auf kommunaler Ebene notwendig, die Vorgaben müssen auf der Basis der gesetzlichen Regelungen und Verordnung von Land und Bund stehen, und schließlich muss die Allgemeinverfügung im Amtsblatt veröffentlicht werden, bevor sie wirken kann.

Die FFP2-Maske wird in den neuen Regelungen an mehreren Stellen erwähnt: Sie ist für Passagiere im Öffentlichen Nahverkehr vorgeschrieben und sie wird wohl künftig auch für alle ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeeinrichtungen verpflichtend sein, um die besonders gefährdete Gruppe der Hochbetagten zu schützen, obwohl die Senioren fast alle geimpft sind. Zunächst war auch angedacht, die ungeimpften Angestellten in Kindergemeinschaftseinrichtungen dies aufzuerlegen. Mitarbeiter ohne Immunisierung sollten eine FFP2-Maske tragen um die Jüngsten, die noch nicht geimpft werden können, zu schützen.

Diese Masken, die den Alltag zwar sicher, aber beschwerlicher machen, sind jedoch für jeden erkennbar. Also könnten Eltern, so die Überlegung, auf die Idee kommen, jede Erzieherin mit einer FFP2-Maske sei ungeimpft, weil wer würde sie tragen, wenn er nicht müsse. Eine solche Zurschaustellung des Impfstatus geht der Stadt nun offenbar doch zu weit. Dem Vernehmen nach ist nur noch von der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Kindertagesstätten die Rede.

Virus-Importeuren auf die Spur kommen

Für die Gastronomie im Innen- und im Außenbereich sowie für größere Veranstaltungen gilt die 3G-Regel: Gäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Die Landesregel sieht bei Veranstaltungen die Grenze von 100 getesteten Gästen im Innenbereich vor, von 200 Gästen im Außenbereich. Geimpfte und Genese werden dabei nicht mitgezählt, es können insgesamt also deutlich mehr Menschen zusammenkommen. Darüberhinaus seien aber auch weit größere Veranstaltungen realisierbar, wie etwa Spiele der Eintracht Frankfurt im heimischen Stadion, sofern ein entsprechender Antrag beim Gesundheitsamt gestellt wird und ein überzeugendes Hygienekonzept vorliege, sagt Gesundheitsdezernent Majer.

Die Inzidenzen dürften jedoch trotz aller Vorsicht im Laufe der Woche weiter steigen. Dafür werden wohl die regelmäßigen Tests in Schulen sorgen, die drei Mal in der Woche für Lehrer und Schüler verbindlich sind. Damit will man Reiserückkehrern auf die Spur kommen, die unbemerkt das Virus aus dem Urlaub mitgebracht haben. Das Gesundheitsamt rechnet damit, zahlreiche symptomfreie Ansteckungen bei Kindern zu entdecken, die wiederum auf Infektionen bei Angehörigen hindeuten. In der Behörde hat man vorsorglich die Zahl der Mitarbeiter aufgestockt, die sich um die Nachverfolgung von Kontaktpersonen der Infizierten kümmern sollen.

In Hessen ist die Inzidenz am Montag nun auf 76,1 gestiegen, teilte das Robert Koch-Institut mit. Eine Woche zuvor lag sie bei 56,9.