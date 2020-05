Corona-Optimist : Auch Superprognostiker liegen mal daneben

Roman Hagelstein lag daneben. Wäre es so gekommen, wie er es prognostiziert hatte, dann hätten in dieser Woche nicht nur die Geschäfte und – zaghaft – die Schulen wieder den Betrieb aufgenommen, sondern auch Kindertagesstätten, Theater und Kinos. Zukunftsprognosen sind das große Faible des Offenbachers. Und weil er darin außerordentlich gut ist, wurde der Betriebswirtschafter in den exklusiven Kreis der sogenannten Superforecaster aufgenommen. Diese rund 150 Experten aus aller Welt, die sich über eine geschlossene Plattform im Internet austauschen, beraten Unternehmen, Stiftungen und Geheimdienste, entwickeln für sie Zukunftsprognosen. Seit Beginn der Corona-Krise sind sie gefragter denn je.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Vor drei Wochen hatte Roman Hagelstein in dieser Zeitung beschrieben, welche Entwicklungen er in der Corona-Krise in Deutschland erwartet; und dabei die Hoffnung auf schnelle und weitreichende Lockerungen genährt. Doch so umfangreich, wie der Sechsunddreißigjährige die Erleichterungen vorhersagte, sind sie nicht gekommen. „Ich war wohl zu optimistisch“, meint er heute. Aber es ärgere ihn nicht, sich teilweise verschätzt zu haben. „Mit meiner Vorhersage, dass das Leben wieder anläuft, lag ich schließlich richtig“, sagt er. „Die Menschen sind wieder auf der Straße und in den Parks, es ist einiges an Normalität zurückgekehrt.“ Und auch seine Prognose, dass die Fußball-Bundesliga im Mai mit Geisterspielen wieder anlaufen könnte, erscheint nun nicht mehr so abwegig. Zumindest wird darüber seit Tagen heftig diskutiert.

Flickenteppich von Regeln

Woran es lag, dass Hagelstein sich verschätzte? „Sicherlich habe ich den Entwicklungen in Island und Schweden, wo es deutlich weniger Einschränkungen im Alltag gibt, zu viel Bedeutung zugemessen“, sagt er. Überrascht hat ihn auch, dass es in Deutschland nicht zu einheitlichen Regeln gekommen ist: „Diesen Flickenteppich hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass Angela Merkel dafür sorgt, dass alle Bundesländer am gleichen Strang ziehen.“

Eine häufige Schwachstelle bei Zukunftsprognosen ist Hagelstein zufolge, dass die, die sie erstellen, zu sehr an ihrer persönlichen Sichtweise hängen. Eigene Hoffnungen oder politische Überzeugungen fließen in die Voraussichten ein und verfälschen das Ergebnis. „Das war auch bei meiner Prognose zu den Kitas so. Weil ich selbst ein Kind im Vorschulalter habe, habe ich mich von meinem Wunschdenken treiben lassen.“

Mehr zum Thema 1/

Bei seinen Vorhersagen versucht Hagelstein, so viele Quellen und Daten wie möglich zu verarbeiten. Er nennt sich selbst einen „Informationsjunkie“; aus Podcasts, Blogs und wissenschaftlichen Studien bezieht er sein Wissen. Wichtig sei der Blick über den Tellerrand, auf andere Länder und andere Regionen, aber auch, sich nicht nur mit der Gegenwart zu beschäftigen. Deshalb setze er sich viel mit vergangenen Pandemien auseinander, mit der Spanischen Grippe, mit Ebola, mit der Sars-Pandemie.

Diese Szenarien kommen in Frage

Außerdem sind gute Mathematik-Fertigkeiten erforderlich und ein Gespür für Wahrscheinlichkeiten. Aber wie lässt sich etwas abschätzen, für das es keine zuverlässigen Daten gibt? „Wir rechnen so, wie es der Kernphysiker Enrico Fermi in seinen Modellen entwickelt hat“, erzählt Hagelstein. Als bekanntestes Beispiel für ein sogenanntes Fermi-Problem gilt die Frage, wie viele Klavierstimmer in einer Stadt wie Chicago arbeiten. „Dafür muss man Datensätze wie die Einwohnerzahl in Chicago, die Zahl der Haushalte, in denen es Klaviere gibt, oder die Zeit, die es braucht, um ein Klavier zu stimmen, zusammenbringen“, erklärt Hagelstein.

Auf 60 Prozent hat der Prognostiker vor drei Wochen die Wahrscheinlichkeit taxiert, dass es in Deutschland zu einem zweiten Lockdown kommt. „Das sehe ich heute noch genauso“, sagt er. Zwei Szenarien kommen in Frage: Steigt die Zahl der Infizierten nach den nun angelaufenen Lockerungen wieder stark, könnten bereits im Mai drastische Maßnahmen anstehen. Aber auch gegen Ende Oktober sei die Gefahr groß. Im Sommer dagegen werde sich die Lage beruhigen, bei warmem Wetter habe es das Virus schwerer. Viele Wissenschaftler bestreiten das jedoch. Worauf basiert Hagelsteins Optimismus? „Wir sehen gerade, dass es in Indien und Brasilien, wo es jetzt schon sehr warm ist, viel weniger Infektionen gibt als befürchtet.“ Schwer gewütet habe das Virus vor allem dort, wo in kalten Jahreszeiten viele Menschen in Innenräumen zusammengekommen sind, bei den Karnevalssitzungen in Nordrhein-Westfalen, in den Après-Ski-Bars in Ischgl.

Mit Sorgen verfolgt Hagelstein die wirtschaftliche Entwicklung. „Europa wird länger mit der Krise zu kämpfen haben, als ich zuerst dachte.“ Länder, die weniger einzelne Unternehmen förderten, sondern die Hilfsgelder unter der Bevölkerung verteilten, würden schneller wieder gesunden. „Viele Unternehmen, die eigentlich in die Insolvenz gehören, werden sich zu Milliardengräbern entwickeln“, befürchtet Hagelstein. Junge, innovative Firmen dagegen würden ausgebremst. Rechnen müsse man auch mit Steuererhöhungen auf kommunaler Ebene, auch eine um ein Prozent höhere Mehrwertsteuer sei wahrscheinlich.

Angst, dass er mit seinen Voraussagen wieder danebenliegen könnte, hat Hagelstein nicht. „Besser, wir haben Prognosen mit kleinen Fehlern als gar keine Prognosen.“ Und überhaupt: „Spannendere Zeiten als jetzt gibt es für uns Prognostiker gar nicht.“