Impf-Lücke schließt sich etwas : Offenbach und Frankfurt unter fünf Städten mit höchsten Inzidenzen

In Hessen stagniert die zentrale Corona-Kennziffer auf recht niedrigerem Niveau. Frankfurt und Offenbach finden sich aber in der Bundes-Statistik weit oben wieder. Ein Kreis ist seit einer Woche ohne Fall.

Aufruf: Dieser Schriftzug in einem Bekleidungsgeschäft in Seligenstadt, abgelichtet im April, gilt nach wie vor trotz niedriger Inzidenzen Bild: Frank Rumpenhorst

Kann ich in Europa trotz der Delta-Variante des Coronavirus sicher und halbwegs beruhigt Urlaub machen in den Sommerferien? Und falls ja, wo? So manche und mancher fragt sich dies in diesen Wochen. Diese Fragen kommen auch beim Regierungspräsidium Gießen an. Denn die Behörde unterhält ein EU-Informationszentrum und klärt auf. „Der europäische Verbraucherschutz ist verlässlich und grenzübergreifendes Reisen ist mit Umsicht und Abstand bedenkenlos möglich“, sagt Regierungspräsident Christoph Ullrich. Das Informationszentrum zählt zu einem Netzwerk, zu dem auch die Europäische Verbraucherzentrale Deutschland gehört.

Derweil liegen weitgehend erfreuliche Nachrichten zum Corona-Infektionsgeschehen in Hessen vor. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet weniger neue Fälle als vor einer Woche und keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Die zentrale Kennziffer Inzidenz ist leicht gesunken, wobei sie gemessen an den Daten der vergangenen Tage zwischen sieben und acht stagniert. Im Bund weist laut RKI nur Hamburg mehr binnen Wochenfrist gemeldete Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern auf. Wie auf der RKI-Internetseite weiter zu lesen ist, zählen Offenbach und Frankfurt zu den fünf Regionen und Städte in Deutschland mit den höchsten Inzidenzen.

„Nur eine Impfung ist ganz schlecht“

Die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Covid-Kranken sinkt leicht. Allerdings sehen die Intensivstationen keine wirkliche Entlastung, weil nun andere Patienten wie Herzkranke betreut werden müssen, etwa nachdem ihre Operation verschoben worden war. Dessen ungeachtet häufen sich Berichte, dass viele Impflinge ihren zweiten Impftermin nicht wahrnehmen. Deswegen mahnt die Gießener Infektiologin Susanne Herold: „Sich nur einmal gegen Corona impfen zu lassen, obwohl ein Impfregime mit zwei Injektionen vorgesehen sind, ist besorgniserregend. Wir wissen, dass in solchen Fällen der Schutz gegen die Delta-Variante ganz gering ist.“

Laut RKI haben die hessischen Gesundheitsämter über Nacht 14 neue positive PCR-Tests gemeldet nach 24 vor einer Woche und 65 vor einem Monat. Die auffallend niedrige Zahl ist auch und gerade dem Meldeverzug seitens von Testlaboren geschuldet, die am Wochenende nicht arbeiten. Dieses Phänomen zeigt sich regelhaft seit mehr als einem Jahr. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben sich offiziell 291.195 Menschen in Hessen mit einer Variante des Coronavirus infiziert, das sind gut 4,4 Prozent der Landesbevölkerung.

7542 Personen in dem zentral gelegenen Bundesland sind offiziell an oder mit Covid-19 gestorben. Auf den Intensivstationen in Hessen lagen zuletzt nach Daten des Divi-Registers 81 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Von ihnen wurden 43 invasiv beatmet, wie dpa berichtet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Hinzu kamen zuletzt 45 Corona-Kranke auf Normalstationen und 81 Verdachtsfälle.

Der Blick auf die fünf Großstädte und 21 Landkreise in Hessen zeigt eine rapsgelbe Corona-Landkarte mit Inzidenzen von jeweils unter 35. Allerdings stagniert die Kennziffer in Frankfurt um 20 und liegt in Offenbach nach einem neuerlichen Anstieg darüber. Zwei Kreise rangieren knapp über dem Wert zehn. Am besten steht der Werra-Meißner-Kreis da, er hat seit sieben Tagen keinen neuen Fall gemeldet. Unter eins liegt der Vogelsberg.

55,5 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Bei beiden Impfquoten liegt das zentral gelegene Bundesland aber weiter unter dem Durchschnitt im Bund. Nach einem Zwischenspurt hinkt Hessen im Vergleich zum Bund beim Impfen wieder etwas hinterher: 55,5 Prozent der Menschen in Hessen haben nach neuesten Daten eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Hessen liegt nun einen Punkt unter dem Durchschnitt im Bund. Spitzenreiter ist Bremen mit 64,8 Prozent Erstgeimpften – Rheinland-Pfalz kommt auf 57,5. Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund deutlicher hinterher. Hessen kommt auf 37,5 Prozent, das sind 1,4 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt, die Lücke schließt sich aber etwas. 3,49 Millionen Menschen in Hessen sind mindestens einmal geimpft, 2,358 Millionen haben bereits einen vollständigen Impfschutz.

Niedergelassene Mediziner nebst Personal haben bisher mehr als 1,83 Millionen Impfungen verabreicht, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt hat. Seit Anfang April wird in Hessen auch in den Hausarztpraxen gegen Covid-19 geimpft, etwas später sind auch die Facharztpraxen und seit 7. Juni die Betriebsärztinnen und -ärzte hinzugekommen.

Das Land versucht derweil, die in anderen Ländern um sich greifende Impfmüdigkeit in Hessen gar nicht erst aufkommen zu lassen. „Jetzt gilt es, nicht nachzulassen: Lassen Sie sich impfen, sobald Sie ein Impfangebot erhalten – damit wir auch für den Herbst gewappnet sind“, lautet der Appell der Landesregierung.

Der Deutsche Kitaverband fordert weitere Corona-Schutzvorschriften, damit die Betreuung der kleinen Kinder auch im Herbst und Winter in den Einrichtungen erfolgen kann. Die Corona-Pandemie werde auch mit einem Voranschreiten der Impfquoten nicht verschwinden, sagte die Vorsitzende Waltraud Weegmann der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. „Mutationen und regionale Ausbrüche werden den Alltag zukünftig immer wieder prägen.“ Umso wichtiger sei es für Kitas, Tagespflegestellen und Horte, jetzt Konzepte für einen neuen Normalbetrieb zu entwickeln.