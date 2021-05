Frankfurt wieder unter 50 : Nur Thüringen mit höherer Inzidenz als Hessen

Erst seit Anfang April können niedergelassene Ärzte in Hessen ihre Patienten gegen das Coronavirus impfen, seitdem haben sie und ihr Personal schon mehr als eine Million Impfdosen verabreicht. Dies teilt das Sozialministerium mit. Insgesamt sind in Hessen bisher 3,62 Millionen vorbeugende Spritzen gegen Covid-19 gegeben worden; 941.000 Menschen sind durchgeimpft, wie das Robert Koch-Institut berichtet. Die anteilig meisten Impfungen in Arztpraxen gibt es in Frankfurt.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung.



Die Stadt Offenbach leuchtet auf der Corona-Landkarte des Robert Koch-Instituts weiter kirschrot. Das spricht für ein vergleichsweise reges Infektionsgeschehen. Gleiches gilt etwa für Wiesbaden. Dennoch blicken die Offenbacher anders als die Menschen in der hessischen Landeshauptstadt weiteren Lockerungen entgegen. Weil Offenbach seit mehr als fünf Tagen eine Inzidenz unter 100 aufweist, rückt die Stadt zum Sonntag in die Stufe eins des Landes vor. Sie gesellt sich zu Frankfurt sowie 13 Landkreisen, darunter der Kreis Offenbach und der Main-Kinzig-Kreis. Der Landkreis Fulda und der Schwalm-Eder-Kreis liegen von Montag an auf der ersten Stufe, wobei ihre zentrale Corona-Kennziffer jeweils klar niedriger ist als jene der Nachbarstadt von Frankfurt.

Damit gehen mehr Freiheiten einher: So dürfen fortan auch die Menschen in Offenbach wieder ohne negativen Test bei „Click and Meet“ einkaufen, wobei die Maske verpflichtend bleibt, auch in Fußgängerzonen. Wirte können Gäste wieder draußen bedienen, wobei ein frischer negativer Test sein muss. Auch Hoteliers und Veranstalter haben nun mehr Möglichkeiten als bisher. Die einzelnen Vorgaben finden sich hier. Besser stehen schon die Kreise Darmstadt-Dieburg, Hochtaunus, Main-Taunus, Vogelsberg und Wetterau da, die auf der Stufe zwei liegen. Zum Sonntag dürfen sich auch Darmstadt und der Landkreis Gießen zu ihnen gesellen. Denn diese Regionen weisen seit 15. Mai eine Inzidenz unter 100 auf, also jeweils weniger als 100 binnen Wochenfrist verzeichnete neue Fälle unter 100.000 Einwohnern. Das bedeutet weitere Freiheiten für die Menschen.

Noch mehr als 11.000 aktive Fälle

Allgemein kühlt sich das Infektionsgeschehen in Hessen weiter ab. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet nach einer Stagnation abermals weniger über Nacht verzeichnete Neuinfektionen als vor einer Woche. Die Inzidenz sinkt weiter, doch nur noch Thüringen hat eine höhere zentrale Kennziffer. Noch immer geht das RKI von mehr als 11.000 nicht genesenen Infizierten aus. Es meldet zwei Tote mehr als vor Wochenfrist. Bei den Durchgeimpften verliert Hessen im Ländervergleich an Boden. Und laut Sozialministerium zählen die Kliniken mehr Corona-Verdachtsfälle als vor einer Woche, wobei die Zahl der beatmeten Corona-Kranken erfreulich sinkt.

Das RKI meldet 539 neue Fälle nach 611 vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben sich offiziell 286.111 Personen in Hessen mit dem Covid-19 auslösenden Coronavirus angesteckt. Das entspricht gut 4,3 Prozent der Landesbevölkerung. Etwa 11.400 Fälle gelten als noch nicht ausgestanden, also als aktiv. Das sind rund 300 weniger als am Vortag.