Ein Kreis nahe Inzidenz null : Nur noch Mindestabstand statt Maskenpflicht in der City

Digitaler Impfpass gefällig? Viele Durchgeimpfte auch in Hessen bejahen diese Frage. Apotheken etwa stellen die Zertifikate mit QR-Code aus. Sie berichten nicht nur von reger Nachfrage – sondern bisweilen auch von einem überlasteten Server. Dies verlangt Apotheken wie Kunden im Zweifel einiges an Geduld ab. Hinzu kann eine kuriose technische Schwierigkeit kommen. Beim Selbstversuch, die QR-Codes per Corona-Warn-App zu scannen und den digitalen Impfpass hochzuladen, verweigerte die Applikation am Morgen den Dienst. „Ungültiger Code“, verkündete sie. „Das hatte ich noch nie“, meint die verdutzte Apothekerin. Ihr Rat: „Versuchen Sie es mit der Covpass-App.“ Dann klappte es auf Anhieb. Was es mit dem digitalen Impfpass auf sich hat und weshalb er ausgestellt wird, steht hier.

Derweil kommen weitgehend erfreuliche Nachrichten zum Infektionsgeschehen in Hessen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet deutlich weniger neue Corona-Fälle als vor einer Woche. Die Inzidenz als zentrale Kennziffer sinkt weiter, wobei nur Baden-Württemberg, Bayern und das Saarland mehr binnen Wochenfrist verzeichnete Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern aufweisen. In Hessen ist die Inzidenz fast vier Mal so hoch wie beim Spitzenreiter Mecklenburg-Pommern. Allerdings haben vier hessische Regionen eine niedrigere Kennziffer als dieses Nord-Bundesland. Spitzenreiter Vogelsberg nähert sich der Null-Linie.

Landeshauptstadt folgt Frankfurter Vorbild

Wiesbaden zählt die den hessischen Regionen mit einer vergleichsweise höheren Inzidenz von gut 23, während der Durchschnitt in Hessen knapp 14 beträgt. Doch lockert die Stadt die Maskenpflicht im Freien. Von diesem Montag an müsse in der Innenstadt in der Fußgängerzone sowie unter anderem auf dem Bahnhofsvorplatz kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werde, teilte die hessische Landeshauptstadt am Donnerstag laut dpa mit. Im öffentlichen Nahverkehr, an Haltestellen sowie auf dem Wochenmarkt gelte aber weiterhin die Maskenpflicht. Auch Frankfurt hatte vor einigen Tagen die Maskenpflicht in der Innenstadt aufgehoben – unter der Auflage, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Das RKI meldet für Hessen 127 neue Fälle nach 291 vor einer Woche und knapp 800 vor einem Monat. Binnen vier Wochen ist die Inzidenz von 50 auf genau 13,6 gerutscht. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben sich offiziell 289.817 Menschen in Hessen mit dem Covid-19 auslösenden Coronavirus infiziert. Fast die gesamte Corona-Landkarte leuchtet rapsgelb mit Kennziffern unter 35. Nur der Kreis Groß-Gerau liegt noch knapp darüber und ist orange eingefärbt. Der Vogelsberg kommt auf eine Inzidenz von 1,9. Am zweitbesten steht der Hochtaunus mit 3,0 da.

Zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gilt es zu betrauern, fünf mehr als vor einer Woche gemeldet. Seit vergangenen März sind offiziell 7460 Menschen in Hessen an oder mit Covid-19 gestorben. Auf den hessischen Intensivstationen wurden nach Angaben der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zuletzt 118 Menschen wegen Covid-19 behandelt. 67 davon müssen invasiv beatmet werden. Eine Anzahl weiterer Corona-Kranker bekommt etwa per Maske zusätzlich Sauerstoff: Laut Sozialministerium werden alles in allem 99 Covid-Kranke beatmet. Und: Derzeit liegen „in den hessischen Krankenhäusern 114 Patientinnen und Patienten mit gesicherter Covid-19 Infektion auf Normalstation. Weiterhin bestehen 117 Verdachtsfälle“, so das Sozialministerium zur F.A.Z.

48,7 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Nach einem Zwischenspurt verliert Hessen im Vergleich zum Bund beim Impfen wieder an Boden: 48,7 Prozent der Menschen in Hessen haben bisher eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Hessen liegt nun 0,2 Punkte unter dem Durchschnitt im Bund. Spitzenreiter ist Bremen mit 51,7– Rheinland-Pfalz kommt auf 48,6. Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund deutlicher hinterher. Hessen kommt auf 25,3 Prozent, das sind 2,3 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Gut 3,06 Millionen Menschen in Hessen sind mindestens einmal geimpft.

Niedergelassene Mediziner nebst Personal haben bisher mehr als 1,4 Impfungen verabreicht, wie das Sozialministerium mitgeteilt hat. Seit Anfang April wird in Hessen auch in den Hausarztpraxen gegen Covid-19 geimpft, etwas später sind auch die Facharztpraxen und seit 7. Juni die Betriebsärztinnen und -ärzte hinzugekommen. „Jetzt gilt es, nicht nachzulassen: Lassen Sie sich impfen, sobald Sie ein Impfangebot erhalten – damit wir auch für den Herbst gewappnet sind“, lautet der Appell.