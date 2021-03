„Keine Zeit für Lockerungen“ : Nur drei Länder mit höherer Inzidenz als Hessen

Wer seine Kräuter für die Grie Soß noch kaufen will, sollte dieses Jahr etwas früher einkaufen gehen als vielleicht sonst üblich. Denn: Soweit bisher bekannt, wird es in Hessen und anderswo in Deutschland ein ausgesprochen ruhiges Osterfest geben und Einkaufen an Gründonnerstag gänzlich ausfallen. Auch der Tag vor Karfreitag wird als „Ruhetag“ ausgewiesen. Erst am Samstag sollen die Lebensmittelhändler wieder verkaufen dürfen, das ist aber für ein Grüne-Soße-Mahl zur wirklich rechten Zeit zu spät. Das Corona-Kabinett der schwarz-grünen Landesregierung will noch am Dienstag über die Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Schalte beraten und zum Abend mitteilen, was sie für Hessen bedeuten. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sieht keine Zeit für Lockerungen, wie er vorab sagte.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Derweil steigt der zentrale Corona-Kennwert auch für Hessen weiter. Die hessische Inzidenz liegt mit 117 deutlich über dem Durchschnitt im Bund und fast doppelt so hoch wie vor zwei Wochen. Nur drei Bundesländer weisen einen höheren Wert aus. Das Robert-Koch-Institut meldet mehr über Nacht bekannt gewordene positive Corona-Tests als vor Wochenfrist. Die Zahl der weiteren Toten im Zusammenhang mit der Pandemie stagniert, während es weniger nicht ausgestandene Infektionen gibt als noch am Sonntag. Keine Region in Hessen kommt derzeit auf eine Inzidenz unter 50, dem Schwellenwert nach dem Eskalationskonzept des Landes (siehe Grafik).

„Deutschland steht vor einer großen Herausforderung, die wir mit entsprechenden Anstrengungen meistern müssen“, teilte Bouffier am Dienstagmorgen in Wiesbaden nach den rund zwölfstündigen Bund-Länder-Beratungen mit. Es müsse nun so schnell wie möglich weitergeimpft werden. Außerdem wolle er mit einer Teststrategie weitere Möglichkeiten für spätere Öffnungen schaffen.

Das Robert-Koch-Institut meldet 590 neue Fälle für Hessen nach 359 vor einer Woche und 448 vor 14 Tagen. Rund 14.000 Infektionen gelten als nicht ausgestanden, etwa 200 weniger als zum Montag geschätzt. Seit Beginn der Pandemie haben ihm die Gesundheitsämter in Hessen fast 206.800 Infektionen mit einer der Varianten des Coronavirus gemeldet. Die Inzidenz ist auf 117 gestiegen nach 89 vor einer Woche und 69 am vorvergangenen Dienstag. Im Bund liegt sie bei 108. Nur in Sachsen, Sachsen-Anhalt und vor allem dem benachbarten Thüringen bewegt sich der Kennwert auf höherem Niveau.

18 weitere Tote stehen zu Buche nach 20 vor Wochenfrist. Alles in allem sind seit Beginn der Pandemie offiziell 6182 Personen an oder mit Covid-19 gestorben.

Hessen bei Impfquote nun über Niveau im Bund

In Hessen sind mittlerweile 829.000 Impfdosen verabreicht worden. Darunter sind, Stand Sonntag, fast 575.700 Erstimpfungen. Rund 95 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime sind mindestens einmal geimpft. In den besonders gefährdeten Einrichtungen der Altenpflege wurde somit bereits ein Gemeinschaftsschutz gegen das gefährliche Virus erreicht.

Mehr zum Thema 1/

Bei der Erstimpfquote kommt Hessen auf den Wert 9,2. Das bezieht sich prozentual auf die Landesbevölkerung. In ganz Deutschland haben 9,0 Prozent der Menschen die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Am besten steht das Saarland mit einer Quote von 10,8 da. Rheinland-Pfalz kommt auf 9,7 und Thüringen auf 10,2. Der frühere Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern sowie Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt schneiden weiter schlechter ab als Hessen.

Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit einer Quote von 4,0 auf Bundesniveau. Der Impfstoff von Astra-Zeneca spielt bei den Zweitimpfungen bisher fast keine Rolle. Laut RKI sind hier bisher nur 56 Dosen verabreicht worden. Die höchste Quote weist Thüringen mit 4,7 auf.

Haftbefehl als letztes Mittel?

Niedergelassene Ärzte treten dafür ein, Patienten endlich auch in deren Zuhause sowie in der Praxis impfen zu dürfen. In der Wetterau haben das knapp drei Dutzend Mediziner schon getan. Sie hoffen auf neue Impfstoff-Lieferungen, um nach einer Pause diesen Dienst am Menschen wieder aufnehmen zu können. Ordnungskräfte in Offenbach und Frankfurt haben unterdessen ihre Mühe, gerade an Wochenenden die Corona-Regeln an beliebten Orten durchzusetzen. Während Offenbach nun einen Haftbefehl als letztes Mittel androht, setzt Frankfurt auf besondere Botschafter.