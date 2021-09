Negativnachweise für Kinder : Das Testheft und die Sechsjährigen

Wer fünf Jahre alt ist, braucht es nicht. Wer schon sieben ist, hat es mit großer Wahrscheinlichkeit gerade bekommen. Nur unter den sechs Jahre alten Kindern in Hessen gibt es in diesem Spätsommer einen Unterschied in einem nicht ganz unwichtigen Punkt.

Die einen in dieser Altersgruppe sind gerade in die Schule gekommen und haben dort ein Corona-Testheft erhalten – wie alle hessischen Schülerinnen und Schüler nach den Ferien. Mit einem winkenden Hessenlöwen auf der Vorderseite und jeder Menge Kästchen für Lehrerkürzel im Innern. Das Heft ist nützlich, denn es gilt nicht nur in der Schule, sondern zusammen mit einem Schülerausweis oder Pass auch in der Freizeit – als Nachweis für das dritte G der 3G-Regel. Wer es vorzeigt, gilt als getestet und kann zum Beispiel in den Sportverein, ins Schwimmbad, ins Restaurant.