Weniger neue Corona-Fälle : Mehr Freiheiten für Hunderttausende in Hessen

Die Menschen in Frankfurt müssen noch bis Freitag darauf warten, doch in Gießen und den umliegenden Kommunen gilt etwas mehr Freiheit beim Einkaufen schon von diesem Mittwoch an. In der mittelhessischen Stadt, deren Shopping-Meile regelmäßig unter den fünf umsatzstärksten ihrer Art von Städten unter 100.000 Einwohnern liegt, dürfen Händler fortan „Click and Meet“ anbieten. Bisher war nur „Click and Collect“ möglich. Fortan können Kunden mit Termin und frischem Corona-Test wieder durch die Läden streifen. Dort wie etwa auch in Frankfurt sind die ersten Schüler wieder im Wechselunterricht.

Allerdings ist die Inzidenz jeweils immer noch zu hoch für einen Abschied von der nächtlichen Ausgangssperre. Anders im Hochtaunus und im Vogelsberg: Dort ist diese Einschränkung seit Mitternacht passé. Darmstadt dagegen liegt nun auch den fünften Tag in Serie unter der für ein Ende dieser Regel entscheidenden Inzidenzmarke 100 (siehe Kasten unten). Der Kreis Darmstadt-Dieburg steuert auch darauf zu, ebenso die Bergstraße. Zum Montag war die Ausgangssperre schon in der Wetterau gefallen, wo schon seit längerem wieder „Click and Meet“ möglich ist.

Auf der Inzidenz-Rangliste abgerutscht

Den Handelsverband Hessen und seine geplagten Mitglieder wird es freuen. Hatten sie doch schon öfter vehement Lockerungen gefordert und darauf hingewiesen, der Handel sei nicht mit einem erhöhten Infektionsrisiko verbunden. Dazu passt das positive Fazit, das Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) zu den Versuchen in Alsfeld und Baunatal nach dem Tübinger Modell („Erst testen, dann shoppen““ zogen. Die Berichte aus Alsfeld im Vogelsbergkreis und Baunatal in Nordhessen hätten gezeigt, dass die Bevölkerung mit großer Besonnenheit die kontrollierten Zugänge in die Geschäfte und die Gastronomie genutzt hätten. Wegen der pandemischen Entwicklung musste der Test nach Angaben von Bouffier und Klose im April jedoch verkürzt werden, die südhessische Stadt Dieburg konnte gar nicht an den Start gehen.

Am Nachmittag gegen 17 Uhr will sich Bouffier nach Sitzung des Corona-Kabinetts äußern zu Lockerungsplänen des Landes.

Derweil kommen gemischte Daten aus dem Robert Koch-Institut (RKI) zum Infektionsgeschehen in Hessen. Einerseits meldet es 1596 über Nacht verzeichnete neue positive PCR-Tests nach 1732 vor einer Woche. Auch sinkt die Inzidenz weiter, das sind die binnen Wochenfrist eingelaufenen Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern. Für Hessen beträgt sie nun 117. Nur in Thüringen, Sachsen und Baden-Württemberg liegt die Kennziffer höher. Zudem öffnet sich die Schere zur Inzidenz im Bund wieder, die das RKI mit 108 angibt.

Elf weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 gilt es zu betrauern nach 49 vor einer Woche. Alles in allem sind seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres offiziell 7073 Menschen in Hessen an oder mit Covid-19 gestorben. 273.775 Corona-Infektionen hat das RKI bisher gezählt. Das entspricht gut vier Prozent der Landesbevölkerung.

Die höchste Inzidenz in Hessen weist mit 173,1 der Kreis Hersfeld-Rotenburg auf, gefolgt von der Stadt Offenbach mit 172,7. Am niedrigsten ist der Wert im Wetteraukreis mit 73,3. Insgesamt liegen acht Kreise und Städte unter der Marke von 100. Aus den Großstädten des Rhein-Main-Gebiets ist das weiterhin nur Darmstadt. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz nähert sich aber bei einer Inzidenz von 115 ebenfalls der Marke, die die umliegenden Kreise bereits unterschritten haben.

Gut ein Drittel der Hessen mit erster Impfung

Bei der Erstimpfquote lässt Hessen nach einem Zwischenspurt mittlerweile ein gutes halbes Dutzend Länder hinter sich, darunter Schleswig-Holstein und den Nachbarn Thüringen. 33,2 Prozent der Menschen in Hessen haben laut RKI die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Das sind 2,048 Millionen. Der Durchschnitt im Bund beträgt 32,8 Prozent. Spitzenreiter ist jetzt das Saarland mit 37,5; Rheinland-Pfalz kommt auf 33,3. Auch bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund hinterher. Hessen kommt auf 8,8 Prozent, das sind acht Zehntel unter dem Durchschnitt nach drei Zehntel vor knapp einer Woche.