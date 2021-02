Corona-Pandemie in Hessen : Mehr als die Hälfte aller Todesfälle in Altenheimen

In etwa so viele neue Corona-Fälle wie vor einer Woche stehen für Hessen zu Buche. Die zentrale Kennziffer liegt neuerdings unter dem Niveau im Bund, aber weit über der „neuen 50“.

Tragisch: Mehr als die Hälfte der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Hessen sind bisher in Seniorenheimen zu beklagen Bild: dpa

Einen Tag nach der Präsentation des hessischen Vier-Stufen-Plans für Lockerungen im Handel und im privaten Leben sowie in der Kultur dämpft Kanzlerin Angela Merkel die Erwartungen. Dies gilt zumindest mit Blick auf schnelle Lockerungen der Corona-Regeln. Grund ist eine weiter steigende Inzidenz, also zunehmender Fälle unter 100.000 Einwohnern binnen Wochenfrist. Hessen liegt mit einem Wert von 61 zwar neuerdings wieder unter dem Niveau im Bund (63), aber weit über der Schwelle 35, die nach der bisher letzten Corona-Runde von Merkel und Länderchefs als ausschlaggebend gelten soll für Lockerungen.

Dessen ungeachtet bereiten sich Einzelhändler schon auf „Click and meet“ vor, manche zeigen sich bereits startklar und drängen darauf, schon am 8. März wieder Kunden empfangen zu dürfen, dann aber mit Termin wie bei Friseuren. Bouffier zeigte sich am Donnerstag zuversichtlich, „dass wir das so beschließen werden“, wobei er jedoch keinen klaren Termin nannte. Vielmehr war von einem noch zu bestimmenden Datum im Verlauf des März die Rede. Bouffier bekräftigte, die Inzidenz solle nicht mehr die alleinige Richtschnur sein.

Derweil hat Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) auf eine Anfrage der FDP im Landtag bestätigt, dass bisher die meisten Toten im Zusammenhang mit Covid-19 in Altenheimen zu beklagen sind. „Seit Beginn der Pandemie wurden 2600 Todesfälle von mit Sars-CoV-2 infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern gemeldet“ – bei alles in allem 4257 Todesfällen, heißt es mit Stand 21. Januar in seiner Antwort. Dies bestätigt Angaben, die das Gießener Regierungspräsidium schon Anfang Februar auf Anfrage der F.A.Z. gemacht hatte, allerdings weichen die Zahlen voneinander ab. Seinerzeit hieß es, 2278 Altenheimbewohner seien bis einschließlich 27. Januar an oder mit Covid-19 gestorben. Die Behörde hatte zu diesem Zeitpunkt insgesamt 4733 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert.

Stagnation bei Neuinfektionen

Nach aller bisheriger Erfahrung kommt es regelmäßig zu vielen Neuinfektionen, wenn das Virus in einem Altenheim ausbricht. Zuletzt war das etwa in Wiesbaden oder in Solms der Fall, wo 51 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegekräfte sogar nach der Erstimpfung sich infizierten, mit der sogenannten britischen Mutante. Dies war mitverantwortlich für die seinerzeit hohe Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis, die mittlerweile wieder von deutlich mehr als 100 auf zuletzt 87 gesunken ist. Zum Freitag meldet das Robert-Koch-Institut für Hessen eine stagnierende Inzidenz nach einem tagelangen leichten Anstieg zuvor. 723 über Nacht verzeichnete Neuinfektionen stehen zu Buche, drei mehr als vor einer Woche gemeldet. Alles in allem hat das RKI seit Beginn der Pandemie gut 187.000 Fälle registriert, das entspricht 2,8 Prozent der Hessen.

5801 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie hat es bisher offiziell gegeben. Das sind 26 mehr als am Donnerstag gemeldet. Vor einer Woche hatte das RKI 35 an oder mit Covid-19 gestorbene Personen verzeichnet. Auf die Bevölkerung umgerechnet, sind bisher knapp 0,1 Prozent der Menschen in Hessen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.