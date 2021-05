Corona-Lockerungen in Hessen : Die neue alte Freiheit im Straßencafé

Sie Sonne lugt nur ab und an zwischen den grauen Wolken hervor, das Thermometer zeigt keine 15 Grad an, und einen frischen negativen Corona-Test braucht man sowieso. Na nun? Was können schon kleine Widrigkeiten des Alltags gegen Vorfreude ausrichten? Also setzt sich der Rentner, gewärmt von seinem blauen Sweater, auf den Stuhl vor dem Eiscafé unweit des Marktplatzes von Butzbach und bestellt einen Kaffee. „Ich finde das gut, dass sie hier wieder aufmachen dürfen. Und ich habe mir vergangene Woche extra schon einen Platz reserviert“, sagt er, der gemeinsam mit seiner Frau zum Eiscafé gekommen ist. „Ich wollte endlich wieder einen Kaffee in Ruhe im Sitzen trinken.“ Statt to go und im Pappbecher. „Vorhin haben wir noch den Test gemacht.“ Erfreulich negativ das Ergebnis, sonst säßen sie nicht dort.

Außer dem Paar sitzen noch zwei weitere ältere Semester vor dem Lokal. Überhaupt haben augenscheinlich all jene, die am diesem späten Montag Vormittag in Butzbach sich draußen ein Getränk gönnen, die 60 hinter sich. Klar, schließlich sitzen die Schüler wieder im Wechselunterricht oder in der Schule daheim, während die Elterngeneration im Betrieb oder im Homeoffice beschäftigt sind. Und wer knapp bei Kasse ist, dürfte sich den Luxus eines Kaffees auf der Straße verkneifen. Dessen ungeachtet ist montags vormittags auch zu normalen Zeiten nicht so viel los in der Außengastronomie der Kleinstadt.