Vier Regionen vor Lockerungen : Frankfurt liegt unter 50

Das Infektionsgeschehen kühlt sich in Deutschland weiter erfreulich ab. Da bildet Hessen keine Ausnahme. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet für das zentral gelegene Bundesland abermals deutlich weniger Corona-Neuinfektionen als vor sieben Tagen. Die Inzidenz als zentrale Kennziffer liegt erstmals vielen Monaten wieder unter der Marke 50, wenn auch mit 49,9 denkbar knapp. Der Rückgang der binnen Wochenfrist bekannt gewordenen neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern erlaubt in vier hessischen Regionen weitere Lockerungen.

Die Landkreise Darmstadt-Dieburg und Main-Kinzig rutschen zum Samstag in die Landesstufe 2. In der Folge können die Menschen dort etwa ohne frischen Coronatest shoppen, zudem dürfen Wirte ihre Gäste auch wieder drinnen bedienen, wobei ein negativer Test angezeigt ist und die Maske ebenfalls. Die Kreise Hersfeld-Rotenburg und Limburg-Weilburg, lange Zeit von hohen Inzidenzen gekennzeichnet, nimmt das Land in seine Stufe 1 zum Freitag auf, die zum Beispiel Außengastronomie erlaubt sowie „Click and Meet“ im Handel ohne Testpflicht. Aktuell befinden sich zwölf Kreise sowie Darmstadt, Frankfurt und Offenbach auf der ersten Stufe. Lockerer geht es bisher nur im Hochtaunus, im Vogelsberg und in der Wetterau zu.

Trotz der guten Entwicklung ist zu beachten: Nur in den Bundesländern Thüringen, Saarland und Baden-Württemberg ist die Inzidenz höher als in Hessen. Etwa in Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein rangiert die Kennziffer schon unter 30. Zudem meldet das RKI gut drei Mal so viele weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 als vor einer Woche. Weiterhin betreuen hessische Kliniken noch fast 300 Corona-Patienten, wobei die Hälfte invasiv beatmet werden muss. Und anders als bei den Erstimpfungen hängt Hessen bei der Quote der Durchgeimpften klar unter dem Mittelwert im Bund.

Über Nacht haben die hessischen Gesundheitsämter dem RKI 797 neue positive PCR-Tests gemeldet nach 1046 vor einer Woche.Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben sich offiziell 284.916 Personen in Hessen mit dem Coronavirus infiziert, das Covid-19 auslöst. Das sind gut 4,3 Prozent der Landesbevölkerung. Rund 12.000 Infektionen gelten als noch nicht ausgestanden, etwa 200 weniger als am Vortag.

Das RKI gibt aber wegen Pfingsten zu bedenken: „Aufgrund des Feiertags am 24.05.2021 ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden.“ Dies führe dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet würden.

In den hessischen Regionen gibt es keinen Kreis und keine kreisfreie Stadt mehr mit einer Inzidenz über 100. Am höchsten ist der Wert mit 99,7 im Kreis Waldeck-Frankenberg, am niedrigsten mit 27,9 im Wetteraukreis.

Hessens größte Stadt Frankfurt liegt am Donnerstag erstmals seit langem wieder unter der 50. Dadurch rücken Lockerungsschritte wie beispielsweise bei der Öffnung von Freibädern näher. Die links des Rheins gelegene rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz hat sich derweil wieder etwas von der 50 entfernt und liegt nun bei 58. Wiesbaden ist bei 79 ebenfalls noch ein Stück weit über der derzeit angestrebten Marke.

47 weitere Todesfälle

Dem RKI sind 47 weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden vor einer Woche waren es 14 gewesen. Offiziell sind seit Beginn der Pandemie 7282 Personen in Hessen an oder mit Covid-19 gestorben. Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag 280 Covid-19-Patienten, von denen 147 beatmet wurden, wie dpa meldet.

Bei Covid-19-Patienten im Krankenhaus sind die Altersgruppen zwischen 60 und 80 Jahren weiterhin deutlich überrepräsentiert. Das teilte das Sozialministerium in Wiesbaden auf dpa-Anfrage mit. In Hessen würden seit Mitte April die Altersdaten der Patientinnen und Patienten erfasst, die stationär versorgt werden. „Diese zeigen eine leichte Veränderung in dem Sinn, dass der Anteil hochbetagter Patientinnen und Patienten leicht zurückgeht und sich seinem Anteil an der Bevölkerung annähert“, teilte das Ministerium mit. Bei der Altersgruppe zwischen 35 und 60 entspreche der Anteil dem an der Bevölkerung, bei Jüngeren handele es sich um sehr wenige Fälle.

41,5 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Derweil zeigt die Impfoffensive des Landes Erfolg, zumindest bei der Erstimpfquote: 41,5 Prozent der Menschen in Hessen haben eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt im Bund. Spitzenreiter ist das Saarland mit 45, Rheinland-Pfalz kommt auf 39,7. Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund aber hinterher. Hessen kommt auf 14 Prozent, das sind 1,7 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt.

Gut 3,35 Millionen Impfungen gegen Covid-19 haben Ärzte und medizinisches Personal bisher in Hessen verabreicht. Für mehr als 850.000 davon haben Hausärzte, niedergelassene Fachmediziner wie etwa Gynäkologen und Kinderärzte sowie Apotheken gesorgt, wie das Sozialministerium mitteilt. Seit Anfang April werden außer in den Impfzentren auch in den Hausarztpraxen vorbeugende Spritzen gegen das Coronavirus gegeben. „Damit zeigt sich, wie leistungsfähig auch die bewährten Strukturen von den Apotheken bis zur Haus- und Facharztpraxis sind“, lobt Gesundheitsminister Kai Klose.