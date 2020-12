Corona-Antigen-Tests : Lehrer entdecken Infektionen dank freiwilliger Checks

Die Safe School Studie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration und des Hessischen Kultusministeriums zeigt: Die Anwendung von Antigen-Tests kann Corona-Infektionen erkennen und potentiell Übertragungen verhindern.

Im Rahmen der Studie, bei der unter anderem die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek mitgewirkt hat, haben sieben Wochen lang 711 Lehrkräfte aus hessischen Schulen alle 48 Stunden einen Antigen-Schnelltest in einem selbst entnommenen Nasenabstrich zu Hause durchgeführt. Bei den mehr als 10.000 Tests waren fünf der Antigen-Selbsttests korrekt positiv. Vier der Lehrkräfte hatten bereits milde Symptome, ein Proband hat erst später Symptome entwickelt. „Möglicherweise wurden so Übertragungen in der Schule oder privat verhindert“, schreibt Sandra Ciesek auf ihrem Twitter-Profil.

Vier positive Infektionsfälle wurden mit den Schnelltests nicht erkannt. 16 Mal konnten die positiven Antigen-Test-Befunde im Labor nicht bestätigt werden, unklare und positive Befunde wurden am Institut für Medizinische Virologie in Frankfurt überprüft. Weniger als 0,2 Prozent der Tests waren falsch positiv.

„Vor den Herbstferien war die Inzidenz in der Gesamtbevölkerung recht niedrig, nach den Herbstferien stieg sie stark an. Wie erwartet sank die Anzahl an falsch positiven und stieg die Anzahl an echt positiven Antigentests dadurch an“, schreibt Ciesek auf Twitter. Die „Trefferquote“ der Antigen-Tests sei sehr gering, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen binnen Wochenfrist pro 100.000 Einwohner niedrig sei und keine Symptome bestehen.

Mehr zum Thema 1/

Der Antigen-Test bringe also besonders dann einen Nutzen, wenn Symptome bestehen, die sehr mild sein können oder bei denen man nicht sofort an Covid-19 denke und wenn die Inzidenz hoch sei.

Die Frankfurter Virologin betont auf ihrem Twitter-Profil die Wichtigkeit der Hygieneregeln, auch bei einem negativen Antigen-Schnelltest.