Coronavirus in Hessen : Ein Landkreis seit sieben Tagen ohne Neuinfektion

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wie sich aus den Daten des Sozialministeriums weiter ergibt, hat der Kreis Hersfeld-Rotenburg abermals binnen Sieben-Tages-Frist keine Neuinfektion verzeichnet. Dies galt schon am Mittwoch. Insofern ist dieser Landkreis den achten Tag in Folge ohne neuen Fall. Fast so gut schneidet der Kreis Waldeck-Frankenberg mit nur einer Neuinfektion in den vergangenen sieben Tagen ab.

Die sogenannten Covid-Koordinierungscenter werden auch am 1. Mai „weitestgehend“ geöffnet, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilt. Es sind aber Bedingungen zu beachten: „Patientinnen und Patienten, die aufgrund ihrer Symptome entweder von ihrer Hausarztpraxis, dem medizinischen Fachpersonal der 116117 oder einem Gesundheitsamt in eines der Koordinierungscenter geschickt werden, können sich zu den gewohnten Öffnungszeiten von 9 bis 13 Uhr testen lassen.“ Dieser Service setze die Zusage der Labore voraus, die Proben auch an diesem Tag abzuholen und auszuwerten.

Das Hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine detaillierte Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts und des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen.

Das Landesamt verfügt somit bisher über etwas neuere Zahlen als das RKI. Allerdings hat es vor mehr als einer Woche mitgeteilt, ein neues Auswertungstool des RKI zu übernehmen. Dadurch sollte es keine Abweichungen bei den Daten mehr geben. Das neue Bulletin finden Sie hier.