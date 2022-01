Corona in Hessen : Noch ein Landkreis auf der Hotspot-Liste

Von diesem Mittwoch an zählt auch der Landkreis Darmstadt-Dieburg zu den Corona-Hotspots in Hessen. Frankfurt bleibt die Stadt mit der höchsten Inzidenz. Die Impfquote steigt weiter nur langsam.

Die Corona-Inzidenz ist in Frankfurt etwas gefallen, bleibt aber auf Rekordniveau. Nach 679,1 am Dienstag meldet das Robert Koch-Institut nun auf seiner Internetseite den Wert 666,5, es ist die bisher zweithöchste Kennziffer für die Mainmetropole. In Darmstadt und Wiesbaden ist die Sieben-Tage-Inzidenz dagegen jeweils kräftig gestiegen, auf fast 575 in der südhessischen Stadt und knapp 580 in der Landeshauptstadt. Die Inzidenz spiegelt die binnen Wochenfrist verzeichneten neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern.

Von diesem Mittwoch an zählt auch der Landkreis Darmstadt-Dieburg zu den Hotspots mit entsprechenden Schutzregeln wie Maskenpflicht an besonders belebten Orten und Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Hotspots sind schon der Landkreis Fulda, der Hochtaunuskreis, der Landkreis Offenbach, die Stadt Darmstadt, Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden.

6660 neue Corona-Fälle in Hessen

Wie sich auf der RKI-Seite weiter nachlesen lässt, haben die hessischen Gesundheitsämter über Nacht 6660 neue Fälle gemeldet nach 4782 vor einer Woche. Die Hessen-Inzidenz ist seitdem von 252 auf fast 418 gestiegen; sie liegt nun leicht über dem Durchschnitt im Bund. Zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hat es offiziell gegeben, genauso viele wie vor einer Woche registriert.

Nach Angaben der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) liegen 217 Corona-Kranken auf hessischen Intensivstationen. 129 von ihnen müssen demnach invasiv beatmet werden. Das Sozialministerium hatte am Vortag von 247 Patienten gesprochen und von 615 auf Normalstationen. Das Land weist meist mehr Patienten aus als die Divi, was mit einer unterschiedlichen Zählweise begründet wird.

Zuletzt waren knapp zwei Drittel der auf Intensivstationen liegenden Corona-Kranken nicht oder nicht vollständig geimpft, gut 28 Prozent waren durchgeimpft. Bei den übrigen ist der Impfstatus unbekannt. Fast 71 Prozent der hessischen Bevölkerung gelten als vollständig geimpft. Die Impfquote kommt aber weiter nur langsam voran.