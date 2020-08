Corona-Krise : Wer zahlt für stornierte Klassenfahrten?

Anfang März waren die Schulen in Deutschland noch offen, aber viele Schüler bangten schon um ihre Klassenfahrten. Vor allem, wenn die Reisen nach Norditalien führen sollten, das gerade vom Robert-Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt worden war. In den folgenden Wochen wurden dann tatsächlich wegen der Pandemie alle Klassenfahrten bis zum Jahresende abgesagt. Bis heute ist in vielen Fällen nicht geklärt, wer für die Kosten aufkommt. Das hat mit zwei Schreiben des hessischen Kultusministeriums zu tun. Das erste ist vom 6. März, das zweite vom 15. Juli.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Am 6. März verschickte das Ministerium ein Schreiben an die Schulleiter. Darin forderte die Behörde die Schulen dazu auf, alle Schüleraustausche, Studien- und Klassenfahrten in Risikogebiete abzusagen, die bis zum 30. April geplant waren. Reisen ins übrige Ausland sollten mit den Gesundheitsämtern abgestimmt und bei Unsicherheit ebenfalls abgesagt werden. Für Reisen ins Inland gab es so eine Empfehlung zunächst nicht.