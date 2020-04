Vermittlungsportale : Nicht jede Hilfe hilft den Landwirten

Jetzt ist Zeit für die Feldarbeit. Nicht nur den Spargelbauern fehlen die osteuropäischen Helfer. Gemüse, Salat und vieles mehr müssen gesetzt und gepflegt werden. Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen berichtet auf seiner Internetseite von einer Vielzahl von Anfragen sowohl von gartenbaulichen und landwirtschaftlichen Betrieben als auch von potentiellen Hilfskräften. Aufgrund des Datenschutzes aber dürften sie nicht bearbeitet werden. Dafür gebe es jedoch eine Reihe von Internetplattformen, die Landwirte und Arbeitsuchende zusammenbringen könnten: sie finden sich unter www.land-arbeit.com, www.agrarjobboerse.de, www.bauersuchthilfe.der, www.cleverackern.de und auf der in der vergangenen Woche mit Unterstützung des Bundeslandwirtschaftsministeriums geschalteten Seite www.daslandhilft.de.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Dort sollen sich diejenigen finden, die Hilfe suchen, und jene, die sie anbieten. Die richtigen Partner zusammenzubringen scheint aber nicht so einfach zu sein. Beim Hessischen Bauernverband jedenfalls gibt man sich skeptisch.

Zunächst ist das Argument, dass beispielsweise Spargelstechen harte Arbeit sei. Da könne man sich nicht für ein paar Stunden zur Verfügung stellen, es seien Fachkenntnisse notwendig und die Arbeit müsse in der Hochsaison von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang gemacht werden, heißt es vom Verband. Zudem hätten die Landwirte auch nicht die Zeit, sich Dutzende Bewerberprofile anzuschauen und mit potentiellen Helfern zu telefonieren.

Volles Gehalt und keine Kurzarbeit

Dennoch habe ihm ein Landwirt erzählt, er werde es über die Portale versuchen, Helfer für die Feldarbeit zu finden, berichtet Verbandssprecher Bernd Weber, denn „die Pflanzen müssen jetzt in die Erde“. Schwierigkeiten sieht man beim Verband aber auch für jene, die schon einige ihrer langjährigen Helfer früh geholt hätten, aber noch weitere benötigten. Die altgedienten Kräfte hätten sich zum Teil hochgearbeitet und übernähmen jetzt das Sortieren, Kommissionieren und den Verkauf. Wenn sie nun wieder auf den Acker müssten, weil Neulinge für die harte Feldarbeit nicht taugten, dann gebe es Reibereien.

Dennoch ist man beim Bauernverband froh über jede Möglichkeit, Helfer zu finden. Auch die Arbeitsagenturen könnten da unterstützen. So laufen in Bad Homburg Gespräche mit einem Unternehmen aus dem Transportgewerbe, das seine Mitarbeiter lieber in andere, gegebenenfalls auch landwirtschaftliche Betriebe vermitteln würde, als sie in Kurzarbeit zu schicken oder entlassen zu müssen. Nach Darstellung einer Mitarbeiterin wäre das eine Möglichkeit, bei der nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz alle Beteiligten profitieren würden. Die Arbeitnehmer, weil sie statt Kurzarbeitergeld ein volles Gehalt bekämen, der bisherige Arbeitgeber, weil er seine Mitarbeiter versorgt wisse und sie später zurückholen könne, der neue Arbeitgeber, der nun Helfer habe, und die Arbeitsagentur, weil sie Geld spare. Voraussetzung sei allerdings, hebt eine Mitarbeiterin der Arbeitsagentur Bad Homburg hervor, dass die Beteiligten dem Verfahren zustimmten und dass die Vermittlung in eine passende Tätigkeit erfolge.

„Widersprüchlich auszulegende“ Aussagen

Sorgen bereitet die vermehrte Suche nach Aushilfen auch der Gewerkschaft. „Die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung ist für den DGB genauso systemrelevant wie die Einhaltung von Arbeitsschutzrechten und gesetzlichen oder tariflichen Löhnen“, heißt es in einem offenen Brief des Bezirksvorsitzenden Michael Rudolph an Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Die Grünen). Aussagen auf der Internetseite www.daslandhilft.de seien „zumindest widersprüchlich auszulegen“, weil Fragen nach Sozialversicherung und Lohn offengelassen würden.