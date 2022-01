Recherche von Finanzforschern : Corona-Kredite der EU bei weitem nicht ausgeschöpft

Aktualisiert am

Kredite und Bürgschaften über 540 Milliarden Euro hat die EU nach eigenen Angaben in der Corona-Krise bereitgestellt. Abgerufen wurde aber viel weniger, wie Frankfurter Forscher herausgefunden haben.

Flaggen der Europäischen Union wehen im Wind vor dem Berlaymont-Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel. Bild: dpa

Die Corona-Hilfsprogramme der EU sind von den Mitgliedstaaten bei weitem nicht ausgeschöpft worden. Zu diesem Schluss kommt das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung. Es hat recherchiert, in welchem Umfang Kredite und Bürgschaften aus den Programmen SURE, PCS und EGF abgerufen wurden.

Nach Angaben der EU hatten die im Frühjahr 2020 beschlossenen Hilfen ein Gesamtvolumen von 540 Milliarden Euro. Nach den Erkenntnissen der Frankfurter Forscher werden aber wohl nur rund 125 Milliarden Euro in Anspruch genommen. Nahezu vollständig (95 von 100 Milliarden Euro) wurden die SURE-Kredite genutzt; Hauptprofiteure gemessen am Bruttoinlandsprodukt waren südeuropäische Staaten wie Portugal, Griechenland, Spanien und Italien. Als „Ladenhüter“, so die Forscher, habe sich dagegen das 240 Milliarden Euro schwere PCS-Programm erwiesen: Kein Land habe bisher Kredite daraus beantragt. Von den 200 Milliarden Euro aus dem Fonds EGF wurden bis November gut 20 Milliarden abgerufen.