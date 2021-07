Mehr Covid-Kranke in Kliniken : Inzidenz in Frankfurt sprunghaft gestiegen

Nach einem Rückgang in den vergangenen Tagen steigt die zentrale Corona-Kennziffer in Hessen wieder. In Frankfurt legt die Inzidenz sogar sprunghaft zu. Der Impf-Fortschritt bleibt übersichtlich.

Seit Wochenbeginn ging es mit der zentralen Corona-Kennziffer in Hessen erfreulich abwärts, zum Donnerstag aber zeigt die Inzidenz-Kurve wieder nach oben. Dieser Befund gilt besonders für die größte Stadt von Hessen: Für Frankfurt weist das Robert Koch-Institut einen um knapp zwölf Prozentpunkte höheren Wert an, der sich auf die binnen Wochenfrist verzeichneten Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern bezieht.

Einen merklichen Anstieg verzeichnet auch der Kreis Groß-Gerau. Nach einem zum Mittwoch gemeldeten neuen Fall im Kreis Hersfeld-Rotenburg kommt keine Region in Hessen mehr auf null Neuinfektionen binnen sieben Tagen. Die Hessen-Inzidenz markiert den höchsten Punkt im Juli. Etwas entspannt zeigt sich die Lage auf den Intensivstationen, die Corona-Kranke betreuen. Allerdings verzeichnen die Normalstationen wieder mehr Corona-Kranke.

In Hessen sind nun etwas mehr als die Hälfte der Menschen gegen Covid-19 durchgeimpft. Dies ergibt sich aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI). Die Berliner beziffern den Anteil auf 50,1 Prozent. Das ist aber weniger als der Durchschnitt im Bund. Dessen ungeachtet bleibt der Impf-Fortschritt übersichtlich. Angesichts dessen hebt das Land das Wohnort-Prinzip für die 28 Impfzentren auf. Vom 2. August an können sich die Hessen impfen lassen, wo sie mögen.

Derweil versuchen die Kommunen weiter die Impfquote mit sogenannten niedrigschwelligen Angeboten zu heben. So bittet der Landkreis Gießen für diesen Freitag zur „Impfnacht“. Von 22 Uhr an gibt es Musik, Lichtschau, alkoholfreie Cocktails und natürlich Corona-Impfungen. Die besondere Party soll im Impfzentrum in Heuchelheim bis 3 Uhr dauern. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Die Getränke sind für die Besucher kostenlos, jedoch wird eine Spendenbox zu Gunsten der Flutopfer aufgestellt. Zudem schickt der Landkreis mobile Impfteams in die Kreisgemeinden, etwa auf Parkplätze von Supermärkten. Im Main-Kinzig-Kreis tourt ein Impfbus unter dem Motto „Dein Pflaster“. In Frankfurt beginnt an diesem Mittwoch eine Sonder-Impfaktion für Leute über 16 Jahren, in Marburg läuft sie seit Dienstag.

Hessen-Inzidenz steigt auf 18,7

Laut RKI ist die Hessen-Inzidenz über Nacht von von 16,7 auf 18,7 gestiegen und in Frankfurt von 25,2 auf 37,1. In der Mainmetropole lag die Kennziffer im Juli aber schon einen Prozentpunkt höher. In Darmstadt stagniert sie bei 30 und in Fulda bei gut 29. Der Kreis Groß-Gerau kommt nach einem Anstieg auf 26 und der Main-Taunus-Kreis auf 24,7. Am besten steht der Kreis Hersfeld-Rotenburg mit 0,8 da.

Wie bei dem Institut weiter zu erfahren ist, haben hessische Gesundheitsämter über Nacht 343 weitere positive PCR-Tests gemeldet nach 248 vor einer Woche und 87 vor einem Monat. Alles in allen haben sich seit Beginn der Pandemie offiziell 294.401 Personen mit einer Variante des Coronavirus infiziert. Rund 2100 Fälle gelten als nicht ausgestanden, das sind 200 mehr als am Mittwoch.

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kommen hinzu. Insgesamt sind offiziell 7581 Personen in Hessen an oder mit dieser Krankheit gestorben. Auf den Intensivstationen im Bundesland wurden nach Daten des Divi-Registers vom Donnerstag 39 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, so dpa. Elf von ihnen mussten invasiv beatmet werden, drei weniger als am Mittwoch. 68 Patienten auf Normalstationen nach 49 vor einer Woche und 59 Verdachtsfälle kommen hinzu, wie das Sozialministerium der F.A.Z. mitteilt. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

61 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Bei beiden Impfquoten liegt das zentral gelegene Bundesland weiter unter dem Durchschnitt im Bund: 61 Prozent der Menschen in Hessen haben nach neuesten Daten eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Hessen liegt nun 0,3 Punkte unter dem Bundesdurchschnitt. Spitzenreiter ist Bremen mit 70,3 Prozent Erstgeimpften – Rheinland-Pfalz kommt auf 62,7.

Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund ebenso hinterher. Hessen kommt auf 50,1 Prozent und damit 0,8 Punkte weniger als der Mittelwert, Rheinland-Pfalz weist 51,4 Prozent aus. 3,87 Millionen Menschen in Hessen sind mindestens einmal geimpft, 3,15 Millionen haben bereits einen vollständigen Impfschutz. Die Zahlen beziehen sich laut RKI auf die gesamte Landesbevölkerung. Hessen zählt insgesamt etwa 6,3 Millionen Einwohner.

Niedergelassene Mediziner nebst Personal haben bisher knapp 2,52 Millionen Impfungen verabreicht, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt hat. Seit Anfang April wird in Hessen auch in den Hausarztpraxen gegen Covid-19 geimpft, etwas später sind auch die Facharztpraxen und am 7. Juni die Betriebsärztinnen und -ärzte hinzugekommen.