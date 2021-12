Odenwald über Inzidenz 600 : Weniger freie Betten auf Intensivstationen für Corona-Kranke

Die Impfkampagne in Hessen lahmt, da kommen die zusätzlichen 100.000 Moderna-Dosen gerade recht. Auf den Intensivstationen liegen so viele Corona-Kranke wie noch nie in der vierten Welle.

Die gute Nachricht zum Donnerstag hat Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) nach einer Übereinkunft mit Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am späten Mittwochabend geliefert: Hessen erhält 100.000 Impfdosen mehr als bisher bekannt. Mit ihnen soll etwa die zuletzt ins Stocken geratene Impfoffensive in Frankfurt wieder an Fahrt gewinnen. Frankfurt erhält laut Land 7000 Dosen aus der Extra-Lieferung. Das ist auch notwendig, denn die Impfquote steigt weiter kaum wahrnehmbar.

Zudem lautet auch an diesem Donnerstag die unerfreuliche Botschaft aus dem Sozialministerium: Es liegen so viele Corona-Kranke in Intensivbetten wie noch nie in den vergangenen Wochen und die freien Betten werden weniger. Auf den Normalstationen stagniert die Zahl der Patienten mit Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert wieder. Die Hospitalisierungsinzidenz ist dagegen gesunken und liegt tiefer als vor einer Woche. Sie spiegelt die Zahl der binnen Wochenfrist in Kliniken aufgenommenen Covid-Patienten. Ein hessischer Landkreis verharrt über der Marke 500, während die Impfquote nach wie vor kaum vorankommt.

Laut Sozialministerium lagen zuletzt 313 Covid-Patienten auf Intensivstationen nach 307 am Vortag und 181 vor vier Wochen. Örtlich sind dessen ungeachtet Kapazitätsgrenzen seit geraumer Zeit erreicht, so am Uni-Klinikum in Gießen. Und das betrifft dort nicht nur Intensivbetten für Covid-Patienten, für die der Schwellenwert 200 beträgt. 839 Betten auf hessischen Normalstationen sind mit Personen belegt, die sich mit dem Coronavirus nachweislich infiziert haben oder bei denen dieser Verdacht besteht. Vor vier Wochen war von 551 mit Covid-Patienten belegten Normalbetten die Rede. Gut 160 Intensivbetten seien noch frei, 46 davon für Corona-Kranke reserviert. Vor einer Woche waren es noch 53.

Dass das Sozialministerium bei der Bettenbelegung regelmäßig auf Vortagsdaten zurückgreift, hat einen einfachen Grund: Die jeweils neuen Zahlen erhält es erst nach Veröffentlichung seines Updates. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin Divi spricht von 287 Corona-Kranken in Intensivbetten, davon 119 invasiv beatmet. Allerdings meldet die Divi regelmäßig niedrigere Daten als das Land zu diesem Richtwert; begründet wird das mit unterschiedlicher Zählweise. Der zweite Richtwert, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, beträgt laut Ministerium 3,89 nach 4,24 am Vortag und 4,59 vor einer Woche; sie fällt seit Tagen tendenziell leicht.

60,3 Prozent der auf hessischen Intensivstationen behandelten Patientinnen und Patienten mit Covid-19 sind nur teilweise oder gar nicht geimpft und bestätigen die Redewendung „Pandemie der Ungeimpften“. 35,1 Prozent sind vollständig geimpft. Dieser Wert ist in den vergangenen Wochen gestiegen. Das hat zunehmend mit einer nachlassenden Wirkung des Impfstoffs nach einigen Monaten zu tun und in vielen Fällen auch mit dem Umstand, dass Personen wegen anderer Erkrankungen keinen ausreichenden Immunschutz ausbilden konnten oder weil ihr Immunsystem medikamentös gedämpft ist. Bei 4,6 Prozent ist der Impfstatus unbekannt. Ein vergleichsweise hoher Wert angesichts der Zahlen der Vorwochen.

Die Impfquote stagniert nach minimalem Anstieg. 67,6 Prozent der hessischen Bevölkerung sind durchgeimpft, bei den Personen über zwölf Jahren sind es 76,3 Prozent, wie das Land meldet. 85 bis 90 Prozent halten Fachleute für notwendig, um die vierte Welle zu brechen. Zuletzt musste die Stadt Frankfurt aber Sonderimpfaktionen mangels Impfstoffen stoppen.

14 weitere Tote mit Covid-19

Wie das Ministerium weiter meldet, haben hessische Gesundheitsämter über Nacht 3784 Neuinfektionen nach positiven PCR-Tests verzeichnet nach 1824 vor vier Wochen. 14 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind hinzugekommen, ein sehr hoher Wert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach einer Delle auf gut 279, vor vier Wochen betrug sie 130. Die meisten binnen Wochenfrist registrierten Fälle unter 100.000 Einwohnern hat der Odenwald mit 605 bei steigender Tendenz vor der Bergstraße mit 353,5 bei sinkender Tendenz und Frankfurt mit 370, auch dort legt der Kennwert zu. Alle hessischen Kreise und Großstädte finden sich hier.