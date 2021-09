Corona in Wiesbaden : Hohe Inzidenz, wenig Schwerkranke

Sieben Corona-Patienten liegen in Wiesbaden auf Intensivstationen. Nur vier Kinder wurden seit Ausbruch der Pandemie in den Horst-Schmidt-Kliniken behandelt. Trotzdem rät der Klinikchef dazu, Kinder impfen zu lassen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in den Wiesbadener Helios Horst-Schmidt-Kliniken (HSK) vier an Covid-19 erkrankte Kinder stationär behandelt, sie konnten das Krankenhaus schon nach kurzer Zeit wieder verlassen. Trotzdem rät der neue Medizinische Klinikgeschäftsführer Ralf Kiesslich dringend dazu, Kinder im Alter von zwölf Jahren an gegen das Virus zu impfen, denn mit der kalten Jahreszeit wachse die Infektions- und Erkrankungsgefahr. Zudem sei die Delta-Variante erheblich ansteckender. Die Inzidenz in Wiesbaden ist zwar auf 122 gestiegen, aber auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in der Stadt liegen derzeit nur sieben schwer an Corona erkrankte Patienten.

Dass trotz steigender Inzidenz wenige Menschen in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, liegt laut Kiesslich daran, dass immer mehr Menschen geimpft sind. Die Patienten auf den Intensivstationen sind seiner Auskunft nach fast immer ungeimpfte Personen. So sind alle vier schwer an Corona erkrankte Patienten, die am Donnerstag auf der Intensivstation der HSK behandelt wurden, nicht gegen das Virus geimpft, sagte der Geschäftsführer. Im gesamten sogenannten Versorgungsgebiet 5 liegen zurzeit elf Menschen auf den Intensivstationen der jeweiligen Krankenhäuser. Sowohl Wiesbaden als auch der Rheingau-Taunus-Kreis und der Landkreis Limburg-Weilburg gehören mit ihren zusammen rund 650.000 Einwohnern zu diesem Versorgungsgebiet 5, für das die HSK als koordinierendes Krankenhaus zuständig sind.