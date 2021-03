Corona in Offenbach : Letztes Mittel Haftbefehl

Das Infektionsgeschehen hat sich in Offenbach massiv verschärft und die Polizei stellt immer mehr Verstöße gegen die Corona-Regeln fest. Wer Verwarnungen und Bußgelder nicht akzeptiert, muss von nun an mit einem Haftbefehl rechnen.

Die Lockerungen der Corona-Regeln haben in Offenbach zu einer massiven Verschärfung des Infektionsgeschehens geführt. Gleichzeitig stellte die Polizei in Offenbach eine zunehmende Zahl an Verstößen gegen die geltenden Corona-Auflagen fest. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt in Offenbach nun wieder bei 187,3 Neuinfektionen.

Ordnungsdezernent Peter Freier (CDU) kündigte nun an, dass die Polizei Haftbefehle in den Fällen beantragen werde, in denen Verwarnungen und Bußgelder nicht akzeptiert und angenommen würden. Es gehe um die Gesundheit anderer Menschen. Deshalb dürfe keiner mit Verständnis rechnen, wenn Masken nicht getragen oder Abstände nicht eingehalten würden, führte Freier weiter aus.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Offenbach 4240 Verfahren eröffnet und 2346 Bußgeldbescheide verschickt worden. Rund 1000 sogenannte Bar-Verwarnungen wurden ausgesprochen, wenn beispielsweise in der Innenstadt keine zertifizierte Mund-Nase-Abdeckung getragen wurde. Wegen Einsprüchen von Verwarnten wurden 82 Fälle vom Gericht bearbeitet. Der Stadt zufolge wurden sie fast alle im Sinne einer Einhaltung der Corona-Regeln entschieden. Die Zahl der ausgestellten Bußgeldbescheide steige täglich, hieß es weiter. Nach wie vor sähen nicht alle Bürger ein, dass sie die Corona-Regeln einzuhalten hätten.